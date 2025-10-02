La Justicia sentencia a El Corte Inglés a pagar 171.587,83 euros por el despido improcedente de un jefe con 35 años de antiguedad acusado de beneficiarse de descuentos El TSJ concluyó que las prácticas por las que el individuo estaba acusado eran habituales

Mario Lahoz Valencia Jueves, 2 de octubre 2025, 00:16

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha confirmado el despido improcedente de un empleado de El Corte Inglés con 35 años de antigüedad acusado de aprovechar descuentos al gestionar las ventas de productos electrónicos en una tienda outlet de la marca.

Un denunciante anónimo informó a la empresa de que se estaban llevando a cabo descuentos superiores al 50% en productos que traían leves defectos. En ese momento, la empresa ordenó un informe de auditoría tras el que acusó al trabajador de transgredir la buena fe contractual y abuso de confianza.

Además de estas rebajas, se reflejó que se estaban haciendo ventas simuladas en este outlet cuando realmente era en otros centros y que se estaba usando de forma irregular la tarjeta de empleado. El trabajador, que no estaba conforme, impugnó el despido.

Este conflicto lo resolvió en primera instancia el Juzgado de lo Social número 3 de Zaragoza y concluyó que las prácticas que aparecían en la carta de despido formaban parte de un sistema que ya era conocido, consentido y al que nunca habían objetado nada los órganos superiores de la compañía.

La jueza determinó que no estaba acreditado que este trabajador participase de manera directa en las ventas irregulares, y tampoco que hubiera actuado de mala fe o con ánimo de beneficio personal. Por eso, el despido fue declarado improcedente basándose en el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores.

Tras la sentencia, El Corte Inglés presentó un recurso de suplicación pero la sala de lo social del TSJ aragonés lo desestimó confirmando que no se había probado la intervención directa del trabajador en las irregularidades descritas.

Así, se confirma la improcedencia del despido y se condena a la empresa a readmitir al trabajador o pagarle una indemnización de 171.587,89 euros además de los salarios de tramitación.