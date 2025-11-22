Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El bigote se veía hace años como algo de otra época. Adobe Stock

Los jóvenes tiran de mostacho

De Movember a TikTok ·

La moda retro, las redes y la cultura 'pop' han devuelto el bigote a primera línea. Ahora como gesto de estilo y de diferencia generacional

Juncal Munduate

Sábado, 22 de noviembre 2025, 17:04

Comenta

Los hemos visto siempre. En la calle, en el metro, en el trabajo, el cine... y ahora, cada vez con mayor frecuencia, también en redes ... sociales. Hablamos del bigote. Durante décadas lo asociamos con personas de mayor edad, lo vimos como un símbolo de autoridad y, en cierto modo, de otra época. En los últimos diez años, sin embargo, ha vuelto a brotar en los rostros de los más jóvenes. Los veinteañeros lo lucen de nuevo al más puro estilo de los años 80 y 90. Será por aquello de que los clásicos nunca mueren y porque la moda, en muchas ocasiones, trata de renovarse tirando de archivo.

