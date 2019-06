Un joven sufre una fractura de mandíbula después de que le explotase un cigarrillo electrónico en la boca El chico de 17 años tuvo que someterse a una reconstrucción LAS PROVINCIAS Sábado, 22 junio 2019, 19:24

Un joven de 17 años, residente en Nevada, se presentó en Urgencias con dolor e hinchazón en la mandíbula, dos horas después de que un cigarrillo electrónico le explotara cuando lo tenía en la boca, según ha publicado esta semana 'The New England Journal of Medicine'. El artículo, que acaba de ser editado pese a referirse a un suceso ocurrido el año pasado, detalla cómo el muchacho sufrió un accidente que le provocó una fractura de mandíbula.

Un escáner en 3D mostró cómo el chico había perdido varios dientes, tenía un gran corte en la boca y quemaduras en los labios. El joven tuvo que recibir tratamiento durante seis semanas para posibilitar la reconstrucción.