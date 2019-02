Una joven queda ciega tras consumir alcohol adulterado durante sus vacaciones La joven inglesa durante su estancia en el hospital. / Hannah Powell Hannah Powell quedó ciega tras ingerir vodka con metanol durante sus vacaciones en Grecia LAS PROVINCIAS Jueves, 21 febrero 2019, 18:57

Agosto de 2016. Hannah Powell sale de fiesta con dos amigas durante sus vacaciones en Grecia. Tras pasar la noche de bar en bar, la joven de 23 años se sentía bastante cansada y enferma, sin parar de vomitar y con síntomas que evidenciaban que aquello era más que una resaca. Aquella noche, la veinteañera había consumido una copa de vodka en la que, sin saberlo, le habían echado metanol.

Powell se percató de que algo estaba fuera de lo normal a la mañana siguiente. La joven se despertó en su cama del hotel, pensando que las luces estaban apagadas, y sugirió a sus dos amigas abrir las ventanas. «Ya están abiertas», le contestaron ellas. «No me di cuenta de lo que estaba pasando», reconoce la víctima al medio BBC. «Pensé que estaban bromeando, así que me levanté y encendí la luz. Ahí fue cuando entré en pánico, cuando me di cuenta de que no podía ver nada», relata Hannah.

La veinteañera quedó ciega tras ingerir vodka con metanol. / Hannah Powell

La británica fue trasladada a un hospital en Zante, la isla en la que se encontraban, antes de ser transferida a un centro hospitalario más grande en la Grecia continental, aunque en su estado de confusión, reconoce que llegó a pensar que la «habían secuestrado». La joven no llegaba a entender lo que estaba pasando: «No sabía por qué no podía ver. Pensé que tenía algo alrededor de los ojos o en mi cabeza», confesaba al medio. «Recuerdo que me escondí el teléfono bajo la axila porque pensaba que me lo iban a sacar», cuenta del momento en el que hablaba con su padre mientras la trasladaban al hospital. Las pruebas en el centro confirmaron que Powell estaba padeciendo un envenenamiento por la ingesta de metanol, que había tomado en un bar en el que habían mezclado su vodka con esta sustancia tóxica. Sus amigas habían bebido lo mismo que ella y, aunque también sufrieron efectos secundarios como vómitos y calambres, ninguna de las dos mantiene consecuencias a largo plazo.

«Las mafias lo preparan en los bosques y lo venden barato en los bares, que rellenan su botella con eso» Hannah Powell

Al parecer, «las mafias lo preparan en los bosques y lo venden barato a los bares, que rellenan sus botellas con eso», detalla la joven. Como cliente, piensas que estás comprando un vodka legítimo, pero no es así. Lo ponen en las botellas reales, por eso no tienes motivos para pensar que no es auténtico», explica Powell. Esto hace que el negocio para los bares sea mucho más rentable, ya que las bebidas les duran más: «Ellos no tienen que servirte lo normal, te pueden dar mucho menos por que es mucho más fuerte. Pero es muy peligroso», informa la joven.

Las dos amigas de Hannah no han mantenido ninguna secuela a pesar de beber lo mismo. / Hannah Powell

Sus riñones también habían dejado de funcionar tras el envenenamiento, así que Powell tuvo que pasar 18 meses en diálisis hasta que su madre pudo donarle uno. Pasado un tiempo, la inglesa dejó de ver en negro completamente y ahora es capaz de percibir imágenes borrosas. «Solía levantarme habiéndome olvidado que había perdido la vista -recuerda-. Me preparaba para salir y me daba cuenta de que no podía encontrar mi maquillaje, mi plancha para el pelo... Son esas pequeñas cosas, como hacerse una taza de té. No podía encontrar nada», relata Hannah a BBC.