Una joven española se muda de Pontevedra a Bali y alucina con el cambio en su calidad de vida: «Pasé de vivir por 650 euros a pagar lo mismo por una villa de lujo» Esta chica de 31 años reside en una villa con piscina y con todos los gastos y servicios incluidos por el mismo precio que pagaba de alquiler en España

Mario Lahoz Valencia Miércoles, 29 de octubre 2025, 01:48 Comenta Compartir

Bali es uno de los destinos turísticos más populares y demandados a nivel mundial gracias a esa combinación de playas paradisíacas, cultura vibrante y una rica historia que atrae cada año a todo tipo de viajeros. Sin embargo, también se ha convertido en el lugar favorito de los españoles para adquirir una vivienda.

Un público que engloba sobre todo a autónomos y trabajadores en remoto que, al poder trabajar con empresas españolas y mantener su sueldo en euros, eligen lugares como Bali por su calidad de vida, sus paisajes y, especialmente, por su coste de vida más bajo que en España.

Este es el caso de la creadora de contenido Mery Freshh, una joven gallega que reside en Bali y que trata de acercar a sus seguidores a la vida que vive en este momento en la isla de Indonesia. En uno de estos vídeos, detalla algunas de las razones por las que vivir en Bali es una gran idea.

«Si vienes de un país como España, aquí por exactamente los mismos precios, te vas a poder permitir un nivel de vida bastante superior», comienza asegurando. Para refutar su argumento, habla de su experiencia personal.

«En mi caso vivía en un piso en el centro de Pontevedra por 650 euros al mes, aquí por el mismo precio puedo incluir una villa con piscina y atención a todo lo que incluye: agua, electricidad, wifi, servicio de limpieza y lavandería y mantenimiento de piscina y jardín», confiesa. Pero no solo el precio de la vivienda marca la diferencia.

El ocio también es otro elemento clave y que, comparado con España, supone un ahorro significativo. «Mi pareja y yo nos gastabamos una media de 40/50 euros en Pontevedra. Aquí cuando salimos a cenar nos gastamos una media de 15 euros», expresa la creadora.

Un estilo de vida más accesible que cada día lleva a que perfiles jóvenes como el de la gallega, con trabajos digitales y flexibilidad geográfica, opten por vivir fuera de España sin renunciar a sus ingresos españoles.

Todo ello en un contexto en el que la situación para los jóvenes españoles se complica. Salarios bajos, contratos precarios y un mercado inmobiliario que les pone cada vez más lejos de acceder a una vivienda propia.

Temas

España

Alquiler

Vivienda