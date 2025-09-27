Jorge Rey alerta de la llegada de tormentas tropicales a España como consecuencia del huracán Gabrielle y señala en qué zonas El joven asegura que las precipitaciones podrían afectar a la Comunitat Valenciana

Las temperaturas han ido bajando progresivamente en España en los últimos días y el frío también va a acabar instalándose. Además, unas intensas lluvias pueden hacer acto de presencia también, según ha explicado el joven meteorólogo Jorge Rey.

Aquel chico que se hizo famoso por predecir la llegada de la borrasca Filomena en 2021 ha ido ganando notoriedad con sus pronósticos. Ahora, se ha pronunciado sobre el huracán Gabrielle, el cual considera que llegará debilitado a España, pasando de categoría 3 a 1, y dejando tormentas tropicales.

«Ojo, porque sí que va a causar precipitaciones importantes en puntos del oeste e incluso también del Levante», asegura. Añade también que podría provocar fuerte viento especialmente el sábado y el domingo: »Sobretodo en áreas del oeste, el sur en Andalucía«.

Respecto a las temperaturas señala que serán agradables y otoñales: «Hablamos de temperaturas realmente agradables, vientos de sur que propulsan temperaturas muy templadas».

Pero Jorge Rey también ha detallado las zonas donde caerán las lluvias: «Más importantes es oeste, sur e incluso en el Levante. En principio lo que más tiene pinta es en áreas de Galicía, Extremadura, Andalucía y zonas del Valle del Ebro o la Comunidad Valenciana. Algunos modelos apuntan a tormentas fuertes en Murcia».

Sin embargo, recalca que algunos modelos meteorológicos consultados marcan fuertes tormentas y otros solo lloviznas. El experto también indica que en Canarias se notará la influencia de Gabrielle con lluvias desde el domingo y los primeros días de la semana.

El burgalés mirá más allá y apunta que el comienzo de octubre será cambiante, con lluvias tormentas más intensas en el suroeste peninsular y después una bajada de los termómetros en el norte. «Luego, en torno al 8-9, las temperaturas subirán de manera importante en todo el país. A partir del 10-11 se incrementarán las precipitaciones, la inestabilidad y las tormentas, sobre todo en la mitad oeste», agrega.

Rey incluso avanza hasta el Día del Pilar, 12 de octubre: «Traerá precipitaciones y tormentas, sobre todo en el oeste, con temperaturas agradables. Es verdad que justo el día 12 podría haber una cierta calma, excepto en áreas del noroeste, por ejemplo, en Galicia, donde la inestabilidad se retenga más».

