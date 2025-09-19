Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva de este jueves entrega 4.814.180,10 euros a un acertante en la localidad de uno de los mejores futbolistas del mundo
Giorgia Meloni, en un acto oficial del Gobierno italiano. EFE

Italia, el primer país que aprueba una ley con penas de cárcel por usar la IA para crear imágenes dañinas

La norma aprobada por el Gobierno de Meloni estipula que los menores solo podrán acceder a esta tecnología con permiso de los padres

T. Nieva

Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:12

Italia se ha convertido en el primer país de la Unión Europea en aprobar una ley integral para regular el uso de la inteligencia artificial ... que incluye penas de prisión para quienes utilicen esta tecnología con fines dañinos -como la generación de deepfakes-. Además, pone límites a que los menores de 14 años puedan acceder a esta tecnología sin un permiso de sus padres.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La incorrecta colocación de una sonda gástrica en un hospital valenciano provoca la muerte de un hombre
  2. 2 El SEPE publica una oferta para trabajar en colegios sin oposición con un sueldo de 750 euros por tres horas al día
  3. 3

    La Seguridad Social subasta pisos en Valencia desde 30.600 euros y plazas de garaje por 5.000
  4. 4 El choque de un camión contra un puente obliga a cortar la N-332 y colapsa Gandia
  5. 5 Arrestada por acuchillar a su inquilino en Valencia por el impago del alquiler
  6. 6 Muere Batiste Martí, primer vacunado del Covid en Valencia, por una insuficiencia renal
  7. 7

    «Déjalo que se reviente»: vuelven las novatadas al entorno de la plaza de Honduras de Valencia
  8. 8

    El viejo Mercado Central de Valencia sale a la luz: hallan rejas, pavimento Nolla y una mesa labrada
  9. 9

    Vicente, Paquita no te olvida: la esquela que se publica cada 13 de septiembre, 24 años después
  10. 10

    Los chiringuitos que vienen en Valencia: más paelleros y salones y cocinas más amplias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Italia, el primer país que aprueba una ley con penas de cárcel por usar la IA para crear imágenes dañinas

Italia, el primer país que aprueba una ley con penas de cárcel por usar la IA para crear imágenes dañinas