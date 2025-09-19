Italia, el primer país que aprueba una ley con penas de cárcel por usar la IA para crear imágenes dañinas

Italia se ha convertido en el primer país de la Unión Europea en aprobar una ley integral para regular el uso de la inteligencia artificial ... que incluye penas de prisión para quienes utilicen esta tecnología con fines dañinos -como la generación de deepfakes-. Además, pone límites a que los menores de 14 años puedan acceder a esta tecnología sin un permiso de sus padres.

El proyecto de ley contempla penas de entre uno y cinco años de prisión por la difusión ilegal de contenidos generados o manipulados con IA si provocan daño. También prevé sanciones más severas por utilizar esta tecnología para cometer delitos, incluido el fraude y el robo de identidad, así como normas más estrictas de transparencia y supervisión humana sobre su uso en los lugares de trabajo y en distintos sectores como la sanidad, la educación, la justicia y el deporte.

Foro pornográfico

El gobierno de Giorgia Meloni afirmó que esta nueva legislación, que se ajusta a la doctrina de la UE, es un paso decisivo para influir en cómo se utiliza la inteligencia artificial en todo el país. Su objetivo es promover un «uso de la IA centrado en las personas, transparente y seguro», al tiempo que se hace hincapié en la «innovación, la ciberseguridad y la protección de la privacidad». Esta norma se aprueba después de que este mes de agosto Italia se viese sumida en un escándalo al decubrirse un foro de internet con más de 200.000 participantes en el que se compartían fotos manipuladas de famosas y políticas, entre ellas la propia Meloni, en actitudes pornográficas.

Con respecto a los derechos de autor, la ley establece que las obras creadas con ayuda de la IA estarán protegidas si proceden de un esfuerzo intelectual genuino, mientras que la minería de textos y datos mediante IA -en la que se basa la generación de texto en tecnología como ChatGPT- solo estará permitida sobre contenidos sin copyright o con fines de investigación científica por parte de instituciones autorizadas.