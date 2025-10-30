Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Investigadores españoles del Virgen del Rocío, que han participado en el estudio. Hospital Virgen del Rocío/EP

Investigadores españoles relacionan el hígado graso con el deterioro cognitivo

«Nuestro trabajo demuestra que el hígado graso y la inflamación hepática pueden afectar directamente al cerebro y al comportamiento», dice Malu Martínez-Chantar, que ha liderado el estudio

J. A. Guerrero

J. A. Guerrero

Madrid

Jueves, 30 de octubre 2025, 18:05

Una investigación española publicada en la revista 'Science Advances' revela que alteraciones hepáticas como el hígado graso pueden provocar directamente disfunciones neurológicas y cognitivas -como ... alteraciones en la memoria y en el comportamiento-, y que estas pueden revertirse mediante tratamientos dirigidos únicamente al hígado.

