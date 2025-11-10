Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una clienta realiza la compra en un establecimiento de Mercadona. ABC

El inesperado producto que ChatGPT señala como una compra imprescindible en tu cesta del Mercadona: no es un alimento

La IA ha elaborado una lista con los diez mejores productos entre los que predomina la alimentación

Mario Lahoz

Valencia

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:59

Comenta

Que la inteligencia artificial sea capaz de realizar una lista de la compra ya no sorprende a nadie. ChatGPT ha elaborado una selección con los diez mejores productos en Mercadona siguiendo un criterio basado en un análisis de la popularidad de los artículos, su calidad y si es una buena adquisición en términos de calidad precio.

Una parte importante de este ranking pone el foco en productos que se han convertido en una referencia para seguir una dieta equilibrada. Entre ellos, destacan la crema de cacahuete 100% y el hummus clásico, dos alimentos calificados como superventas debido a su elaboración con ingredientes naturales.

Además, también se suman el pan integral y el zumo de naranja natural recién exprimido. Algo que realmente sorprende es que el algoritmo haya tomado la decisión de incluir un sérum facial de Deliplus entre los mejores productos que puedes adquirir de Mercadona. Una elección que demuestra que este análisis va más allá de la cocina.

Por otro lado, la IA deja a un lado los alimentos más saludables y da lugar al placer gastronómico un poco más calórico. En este apartado, el algoritmo destaca el guacamole fresco, elaborado con un 95% de aguacate, y el queso curado mezcla reserva como una apuesta segura para un aperitivo.

Noticias relacionadas

Supermercados abiertos mañana sábado 1 de noviembre en Valencia: consulta el horario especial de Mercadona, Consum, Carrefour...

Supermercados abiertos mañana sábado 1 de noviembre en Valencia: consulta el horario especial de Mercadona, Consum, Carrefour...

Mercadona estrena nuevo servicio este año en 39 supermercados de Valencia ciudad

Mercadona estrena nuevo servicio este año en 39 supermercados de Valencia ciudad

Para los antojos más directos, ChatGPT toma partido por un alimento preferido por muchos como es la pizza de jamón york y queso y la potencia del chocolate negro 85%.

El listado de la IA también incluye soluciones rápidas para cuando estás apurado en la rutina del día a día y necesitas salir del paso comiendo sin tener que dedicarle mucho tiempo. Para ello, se fija en un producto habitual de la sección de congelados, los lomos de salmón.

De este modo, ChatGPT concluye una lista que refleja de que se compone el carrito de la compra en la actualidad.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Gan Pampols: «Si mañana hay otra dana estamos peor preparados de lo que estábamos»
  2. 2 Pepe Rodríguez destapa las personas que tienen prohibida la entrada a su restaurante: «Son unos necios, tontolabas»
  3. 3

    Dos llamadas y tres mensajes de Gan a Morant para formar su equipo: «No me respondió»
  4. 4

    La alta sociedad valenciana se da cita en el debut de Victoria Aznar
  5. 5 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  6. 6 Un millar de personas se concentran en Valencia para exigir que se juzgue a Mazón por la gestión de la dana
  7. 7

    Gan Pampols: «El nivel en Les Corts es deleznable, me asombra que la ciudadanía lo tolere»
  8. 8

    La Albufera: o agua o hacemos un parking
  9. 9 Salvamento Marítimo rescata a una joven atrapada en una cala de Benitatxell mientras practicaba paddle surf
  10. 10

    Gan Pampols: «Un Cecopi es todo menos lo que hemos visto; no puedes tomar una decisión con 21 interlocutores en una pantalla»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El inesperado producto que ChatGPT señala como una compra imprescindible en tu cesta del Mercadona: no es un alimento

El inesperado producto que ChatGPT señala como una compra imprescindible en tu cesta del Mercadona: no es un alimento