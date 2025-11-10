El inesperado producto que ChatGPT señala como una compra imprescindible en tu cesta del Mercadona: no es un alimento La IA ha elaborado una lista con los diez mejores productos entre los que predomina la alimentación

Mario Lahoz Valencia Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:59

Que la inteligencia artificial sea capaz de realizar una lista de la compra ya no sorprende a nadie. ChatGPT ha elaborado una selección con los diez mejores productos en Mercadona siguiendo un criterio basado en un análisis de la popularidad de los artículos, su calidad y si es una buena adquisición en términos de calidad precio.

Una parte importante de este ranking pone el foco en productos que se han convertido en una referencia para seguir una dieta equilibrada. Entre ellos, destacan la crema de cacahuete 100% y el hummus clásico, dos alimentos calificados como superventas debido a su elaboración con ingredientes naturales.

Además, también se suman el pan integral y el zumo de naranja natural recién exprimido. Algo que realmente sorprende es que el algoritmo haya tomado la decisión de incluir un sérum facial de Deliplus entre los mejores productos que puedes adquirir de Mercadona. Una elección que demuestra que este análisis va más allá de la cocina.

Por otro lado, la IA deja a un lado los alimentos más saludables y da lugar al placer gastronómico un poco más calórico. En este apartado, el algoritmo destaca el guacamole fresco, elaborado con un 95% de aguacate, y el queso curado mezcla reserva como una apuesta segura para un aperitivo.

Para los antojos más directos, ChatGPT toma partido por un alimento preferido por muchos como es la pizza de jamón york y queso y la potencia del chocolate negro 85%.

El listado de la IA también incluye soluciones rápidas para cuando estás apurado en la rutina del día a día y necesitas salir del paso comiendo sin tener que dedicarle mucho tiempo. Para ello, se fija en un producto habitual de la sección de congelados, los lomos de salmón.

De este modo, ChatGPT concluye una lista que refleja de que se compone el carrito de la compra en la actualidad.