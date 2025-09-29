Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Valencia mantiene el martes la suspensión de clases en barrios inundables y el Marítimo y otros quince municipios las cancelan completamente
Incendio en Guadalajara J.M.L.

El incendio de Guadalajara evoluciona de forma favorable pero sigue sin estar controlado

Los vecinos de los dos pueblos desalojados el pasado viernes ya han podido regresar a sus casas

J.M.L.

Lunes, 29 de septiembre 2025, 16:26

La lluvia caída a lo largo del pasado domingo sobre la Sierra Norte de Guadalajara ha dado una tregua a los equipos de extinción de ... incendios que desde el 19 de septiembre luchan contra el fuego en esta zona montañosa. Las llamas han arrasado hasta ahora unas 3.000 hectáreas, 300 de ellas en la fronteriza provincia de Segovia, y el incendio, que se extiende en un perímetro de 30 kilómetros, sigue sin estar controlado.

