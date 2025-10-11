Un incendio en un edificio obliga a cortar la Gran Vía de Madrid

Un aparatoso incendio declarado pasadas las 13 horas de este sábado en la azotea de un edificio de la Gran Vía de Madrid ha obligado ... a paralizar el tráfico en la arteria madrileña y ha desplazado hasta el lugar un dispositivo de emergencias con varias patrullas policiales y camiones de Bomberos, que ya han podido controlar el fuego, que todo indica que no ha dejado ningún daño personal.

El incendio, que se ha producido en la azotea de un inmueble con la fachada cubierta por una lona de obra -donde podría haberse originado el fuego- ha alertado a los muchos peatones que a esas horas caminaban por la Gran Vía, muy concurrida por ser sábado, un día de múltiples compras en los comercios de la céntrica calle madrileña. También ha sorprendido a los asistentes a los conciertos por la festividad de la Hispanidad, que se celebran en la cercana Puerta del Sol, desde donde se puede apreciar la gran columna de humo negro.

Agentes de la Policía Municipal han cortado el tráfico y el paso a viandantes entre Cibeles y Plaza de España, debido a la intervención de los equipos de Emergencia. Al parecer, el fuego ha afectado a un edificio en obras en pleno centro, en el tramo de Gran Vía comprendido entre Callao y la calle Fuencarral.

El incidente se produce pocos días después de que tuviera lugar el derrumbe de varios forjados en un edificio en rehabilitación de la calle Hileras, muy cerca del Teatro Real, en el que murieron cuatro trabajadores.

