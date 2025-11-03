El Imserso saca a partir del 4 de noviembre 197.000 plazas para balnearios desde 302 euros
El desarrollo del programa se efectuará durante el período comprendido entre el mes de febrero y el mes de diciembre de 2026
Valencia
Lunes, 3 de noviembre 2025, 14:23
El Imserso ha lanzado su oferta de viajes de balnearios para 2026, el llamado programa de Termalismo, con 197.000 plazas desde poco más de 300 euros. Las solicitudes de participación deberán ser presentadas, conforme a los dos plazos establecidos, entre el 4 de noviembre de 2025 y el 31 de octubre de 2026, y los viajes serán entre febrero y diciembre del próximo año.
En total hay 85 balnearios que participan en el programa, con precios que oscilan entre los 302 y los 452 euros por persona, y los turnos tendrán una duración de diez días (nueve pernoctaciones). El viaje se realiza en régimen de pensión completa y comprende desde las 12 horas del día de llegada hasta las 12 horas del día de salida.
Los precios incluyen los servicios de alojamiento en habitaciones dobles de uso compartido y manutención en régimen de pensión completa, tratamientos termales básicos, actividades de ocio y tiempo libre ofertados gratuitamente por el balneario y póliza de seguro.
Los 85 balnearios
Por número de plazas, las comunidades autónomas con el mayor número de ellas son Andalucía (32.146), Cataluña (30.900), Madrid (26.018 y la Comunitat Valenciana (21.424). Por encima de las 10.000 plazas se sitúan Galicia (14.042), Castilla y León (12.599) y el País Vasco (10.453).
ANDALUCÍA - Almería - SAN NICOLÁS
ANDALUCÍA - Cádiz - CHICLANA
ANDALUCÍA - Granada - ALHAMA DE GRANADA
ANDALUCÍA - Granada - ALICUN DE LAS TORRES
ANDALUCÍA - Granada - GRAENA 1 (Hostales Mutual y Soledad)
ANDALUCÍA - Granada - GRAENA 2 (Hotel Balneario)
ANDALUCÍA - Granada - LANJARÓN 1 (Resto hoteles)
ANDALUCÍA - Granada - LANJARÓN 2 (Hoteles 3*)
ANDALUCÍA - Granada - LANJARÓN 3 (Hotel 4*)
ANDALUCÍA - Jaén - SAN ANDRÉS
ARAGÓN - Huesca - PANTICOSA 1
ARAGÓN - Huesca - VILAS DEL TURBÓN
ARAGÓN - Teruel - ARIÑO
ARAGÓN - Teruel - EL PARAISO
ARAGÓN - Teruel - SEGURA DE BAÑOS
ARAGÓN - Zaragoza - TERMAS PALLARÉS
ARAGÓN - Zaragoza - ALHAMA DE ARAGÓN
ARAGÓN - Zaragoza - LA VIRGEN
ARAGÓN - Zaragoza - PARACUELLOS DE JILOCA
CANTABRIA - Cantabria - ALCEDA
CANTABRIA - Cantabria - CALDAS DE BESAYA
CANTABRIA - Cantabria - LIÉRGANES 3 (Gran Hotel)
CANTABRIA - Cantabria - LIÉRGANES 2 (Hotel Termas)
CASTILLA Y LEÓN - Burgos - CORCONTE
CASTILLA Y LEÓN - León - CALDAS DE LUNA
CASTILLA Y LEÓN - Salamanca - RETORTILLO
CASTILLA Y LEÓN - Salamanca - LEDESMA
CASTILLA Y LEÓN - Zamora - ALMEIDA 2 (Hotel Balneario)
CASTILLA-LA MANCHA - Albacete - BAÑOS DE BENITO
CASTILLA-LA MANCHA - Albacete - LA ESPERANZA
CASTILLA-LA MANCHA - Albacete - BAÑOS DE LA CONCEPCIÓN
CASTILLA-LA MANCHA - Albacete - TUS
CASTILLA-LA MANCHA - Ciudad Real - FUENCALIENTE
CASTILLA-LA MANCHA - Ciudad Real - CERVANTES
CASTILLA-LA MANCHA - Guadalajara - CARLOS III
CASTILLA-LA MANCHA - Toledo - LAS PALMERAS
CATALUÑA - Barcelona - BROQUETAS
CATALUÑA - Lleida - CALDAS DE BOÍ
CATALUÑA - Lleida - ROCALLAURA
CATALUÑA - Tarragona - COMARRUGA
CATALUÑA - Tarragona - TERMES MONTBRIÓ
CATALUÑA - Tarragona - VALLFOGONA
COMUNITAT VALENCIANA - Castellón - MONTANEJOS 2 (Hoteles 3*)
COMUNITAT VALENCIANA - Castellón - VILLAVIEJA
COMUNITAT VALENCIANA - Valencia - CONFLUENT HEALTH RESORT
COMUNITAT VALENCIANA - Valencia - HERVIDEROS DE COFRENTES
COMUNITAT VALENCIANA - Valencia - FUENTE PODRIDA
EXTREMADURA - Badajoz - ALANGE 2 (Hotel Varinia Serena)
EXTREMADURA - Badajoz - ALANGE 3 (Hotel Acualange)
EXTREMADURA - Badajoz - EL RAPOSO
EXTREMADURA - Cáceres - MONTEMAYOR 1 (Resto establecimientos)
EXTREMADURA - Cáceres - MONTEMAYOR 2 (Hotel Balneario)
EXTREMADURA - Cáceres - MONTEMAYOR 3 (Hotel Eloy)
EXTREMADURA - Cáceres - EL SALUGRAL
EXTREMADURA - Cáceres - FUENTES DEL TRAMPAL
EXTREMADURA - Cáceres - VALLE DEL JERTE
GALICIA - A Coruña - SANTIAGO DE COMPOSTELA
GALICIA - A Coruña - BAÑOS VIEJOS DE CARBALLO
GALICIA - Lugo - GUITIRIZ
GALICIA - Lugo - TERMAS ROMANAS LUGO
GALICIA - Lugo - RIO PAMBRE (Hotel Balneario)
GALICIA - Lugo - AUGAS SANTAS
GALICIA - Ourense - ARNOIA
GALICIA - Ourense - CARBALLIÑO
GALICIA - Ourense - LAIAS
GALICIA - Ourense - LOBIOS
GALICIA - Pontevedra - ACUÑA 1 (Hotel Resort)
GALICIA - Pontevedra - ACUÑA 2 (Hotel Balneario)
GALICIA - Pontevedra - DÁVILA
GALICIA - Pontevedra - CALDELAS DE TUI
GALICIA - Pontevedra - TERMAS DE CUNTIS
GALICIA - Pontevedra - LA TOJA (Hotel Balneario Isla De La Toja)
GALICIA - Pontevedra - MONDARIZ
GALICIA - Pontevedra - BAÑOS DA BREA
LA RIOJA - La Rioja - ARNEDILLO (Hotel Balneario)
LA RIOJA - La Rioja - LA ALBÓTEA
REGIÓN DE MURCIA - Murcia - ARCHENA (Hotel León)
REGIÓN DE MURCIA - Murcia - LEANA 1 (Hotel España)
REGIÓN DE MURCIA - Murcia - LEANA 2 (Hoteles Victoria y Balneario)
NAVARRA - Navarra - ELGORRIAGA
NAVARRA - Navarra - FITERO 1 (Hotel Gustavo A. Bécquer)
NAVARRA - Navarra - FITERO 2 (Hotel Virrey Palafox)
PAÍS VASCO - Bizkaia - AREATZA
PAÍS VASCO - Bizkaia - TERMAS EL MOLINAR
PAÍS VASCO - Gipuzkoa - CESTONA
Quién puede participar
Para participar en el programa se requiere ser pensionista por jubilación o incapacidad permanente de la Seguridad Social, o bien, por viudedad con 55 o más años.
También pueden participar quien sea pensionista por otros conceptos o perciba prestaciones o subsidios de desempleo, con 60 o más años de edad, y las personas aseguradas o beneficiarias de la Seguridad Social, con 65 o más años.
Inscripción
El Imserso recomienda realizar la inscripción de forma telemática a través de la sede electrónica del Imserso. Asimismo, se podrá descargar el formulario de solicitud y remitirlo a través de los registros electrónicos y oficinas o al apartado de correos número 61.285, 28080 de Madrid.