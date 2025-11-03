Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Usuarios del Balneario de Elgorriaga, en una imagen de archivo. A. D. C.

El Imserso saca a partir del 4 de noviembre 197.000 plazas para balnearios desde 302 euros

El desarrollo del programa se efectuará durante el período comprendido entre el mes de febrero y el mes de diciembre de 2026

Nacho Ortega

Nacho Ortega

Valencia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 14:23

El Imserso ha lanzado su oferta de viajes de balnearios para 2026, el llamado programa de Termalismo, con 197.000 plazas desde poco más de 300 euros. Las solicitudes de participación deberán ser presentadas, conforme a los dos plazos establecidos, entre el 4 de noviembre de 2025 y el 31 de octubre de 2026, y los viajes serán entre febrero y diciembre del próximo año.

En total hay 85 balnearios que participan en el programa, con precios que oscilan entre los 302 y los 452 euros por persona, y los turnos tendrán una duración de diez días (nueve pernoctaciones). El viaje se realiza en régimen de pensión completa y comprende desde las 12 horas del día de llegada hasta las 12 horas del día de salida.

Los precios incluyen los servicios de alojamiento en habitaciones dobles de uso compartido y manutención en régimen de pensión completa, tratamientos termales básicos, actividades de ocio y tiempo libre ofertados gratuitamente por el balneario y póliza de seguro.

Los 85 balnearios

Por número de plazas, las comunidades autónomas con el mayor número de ellas son Andalucía (32.146), Cataluña (30.900), Madrid (26.018 y la Comunitat Valenciana (21.424). Por encima de las 10.000 plazas se sitúan Galicia (14.042), Castilla y León (12.599) y el País Vasco (10.453).

ANDALUCÍA - Almería - SAN NICOLÁS

ANDALUCÍA - Cádiz - CHICLANA

ANDALUCÍA - Granada - ALHAMA DE GRANADA

ANDALUCÍA - Granada - ALICUN DE LAS TORRES

ANDALUCÍA - Granada - GRAENA 1 (Hostales Mutual y Soledad)

ANDALUCÍA - Granada - GRAENA 2 (Hotel Balneario)

ANDALUCÍA - Granada - LANJARÓN 1 (Resto hoteles)

ANDALUCÍA - Granada - LANJARÓN 2 (Hoteles 3*)

ANDALUCÍA - Granada - LANJARÓN 3 (Hotel 4*)

ANDALUCÍA - Jaén - SAN ANDRÉS

ARAGÓN - Huesca - PANTICOSA 1

ARAGÓN - Huesca - VILAS DEL TURBÓN

ARAGÓN - Teruel - ARIÑO

ARAGÓN - Teruel - EL PARAISO

ARAGÓN - Teruel - SEGURA DE BAÑOS

ARAGÓN - Zaragoza - TERMAS PALLARÉS

ARAGÓN - Zaragoza - ALHAMA DE ARAGÓN

ARAGÓN - Zaragoza - LA VIRGEN

ARAGÓN - Zaragoza - PARACUELLOS DE JILOCA

CANTABRIA - Cantabria - ALCEDA

CANTABRIA - Cantabria - CALDAS DE BESAYA

CANTABRIA - Cantabria - LIÉRGANES 3 (Gran Hotel)

CANTABRIA - Cantabria - LIÉRGANES 2 (Hotel Termas)

CASTILLA Y LEÓN - Burgos - CORCONTE

CASTILLA Y LEÓN - León - CALDAS DE LUNA

CASTILLA Y LEÓN - Salamanca - RETORTILLO

CASTILLA Y LEÓN - Salamanca - LEDESMA

CASTILLA Y LEÓN - Zamora - ALMEIDA 2 (Hotel Balneario)

CASTILLA-LA MANCHA - Albacete - BAÑOS DE BENITO

CASTILLA-LA MANCHA - Albacete - LA ESPERANZA

CASTILLA-LA MANCHA - Albacete - BAÑOS DE LA CONCEPCIÓN

CASTILLA-LA MANCHA - Albacete - TUS

CASTILLA-LA MANCHA - Ciudad Real - FUENCALIENTE

CASTILLA-LA MANCHA - Ciudad Real - CERVANTES

CASTILLA-LA MANCHA - Guadalajara - CARLOS III

CASTILLA-LA MANCHA - Toledo - LAS PALMERAS

CATALUÑA - Barcelona - BROQUETAS

CATALUÑA - Lleida - CALDAS DE BOÍ

CATALUÑA - Lleida - ROCALLAURA

CATALUÑA - Tarragona - COMARRUGA

CATALUÑA - Tarragona - TERMES MONTBRIÓ

CATALUÑA - Tarragona - VALLFOGONA

COMUNITAT VALENCIANA - Castellón - MONTANEJOS 2 (Hoteles 3*)

COMUNITAT VALENCIANA - Castellón - VILLAVIEJA

COMUNITAT VALENCIANA - Valencia - CONFLUENT HEALTH RESORT

COMUNITAT VALENCIANA - Valencia - HERVIDEROS DE COFRENTES

COMUNITAT VALENCIANA - Valencia - FUENTE PODRIDA

EXTREMADURA - Badajoz - ALANGE 2 (Hotel Varinia Serena)

EXTREMADURA - Badajoz - ALANGE 3 (Hotel Acualange)

EXTREMADURA - Badajoz - EL RAPOSO

EXTREMADURA - Cáceres - MONTEMAYOR 1 (Resto establecimientos)

EXTREMADURA - Cáceres - MONTEMAYOR 2 (Hotel Balneario)

EXTREMADURA - Cáceres - MONTEMAYOR 3 (Hotel Eloy)

EXTREMADURA - Cáceres - EL SALUGRAL

EXTREMADURA - Cáceres - FUENTES DEL TRAMPAL

EXTREMADURA - Cáceres - VALLE DEL JERTE

GALICIA - A Coruña - SANTIAGO DE COMPOSTELA

GALICIA - A Coruña - BAÑOS VIEJOS DE CARBALLO

GALICIA - Lugo - GUITIRIZ

GALICIA - Lugo - TERMAS ROMANAS LUGO

GALICIA - Lugo - RIO PAMBRE (Hotel Balneario)

GALICIA - Lugo - AUGAS SANTAS

GALICIA - Ourense - ARNOIA

GALICIA - Ourense - CARBALLIÑO

GALICIA - Ourense - LAIAS

GALICIA - Ourense - LOBIOS

GALICIA - Pontevedra - ACUÑA 1 (Hotel Resort)

GALICIA - Pontevedra - ACUÑA 2 (Hotel Balneario)

GALICIA - Pontevedra - DÁVILA

GALICIA - Pontevedra - CALDELAS DE TUI

GALICIA - Pontevedra - TERMAS DE CUNTIS

GALICIA - Pontevedra - LA TOJA (Hotel Balneario Isla De La Toja)

GALICIA - Pontevedra - MONDARIZ

GALICIA - Pontevedra - BAÑOS DA BREA

LA RIOJA - La Rioja - ARNEDILLO (Hotel Balneario)

LA RIOJA - La Rioja - LA ALBÓTEA

REGIÓN DE MURCIA - Murcia - ARCHENA (Hotel León)

REGIÓN DE MURCIA - Murcia - LEANA 1 (Hotel España)

REGIÓN DE MURCIA - Murcia - LEANA 2 (Hoteles Victoria y Balneario)

NAVARRA - Navarra - ELGORRIAGA

NAVARRA - Navarra - FITERO 1 (Hotel Gustavo A. Bécquer)

NAVARRA - Navarra - FITERO 2 (Hotel Virrey Palafox)

PAÍS VASCO - Bizkaia - AREATZA

PAÍS VASCO - Bizkaia - TERMAS EL MOLINAR

PAÍS VASCO - Gipuzkoa - CESTONA

Quién puede participar

Para participar en el programa se requiere ser pensionista por jubilación o incapacidad permanente de la Seguridad Social, o bien, por viudedad con 55 o más años.

También pueden participar quien sea pensionista por otros conceptos o perciba prestaciones o subsidios de desempleo, con 60 o más años de edad, y las personas aseguradas o beneficiarias de la Seguridad Social, con 65 o más años.

Inscripción

El Imserso recomienda realizar la inscripción de forma telemática a través de la sede electrónica del Imserso. Asimismo, se podrá descargar el formulario de solicitud y remitirlo a través de los registros electrónicos y oficinas o al apartado de correos número 61.285, 28080 de Madrid.

Te puede interesar

