¿Salvarías antes a tu padre o a tu hija? Los impactantes tuits de una profesional del 112 sobre la asistencia médica M. Molines La técnica sanitaria denuncia en Twitter la falta de recursos en los casos de emergencia con ejemplos prácticos que incitan a la reflexión LAS PROVINCIAS Martes, 26 febrero 2019

Todo el que haya tenido que pasar por un momento de emergencia conoce de primera mano la tensión que conllevaban las urgencias sanitarias. Algunos, sin embargo, lejos de entender lo complejo de la situación, descargan sus nervios contra el personal sanitario. Las quejas sobre la rapidez, eficacia o practicidad de las atenciones médicas son una constante en centros de salud, redes sociales o tertulias de sobremesa. Una profesional del 112 ha decidido exponer su visión del asunto en un hilo de Twitter para incitar a la reflexión y comprensión sobre el tema. La joven invita a ponerse en la piel de los técnicos para comprender cómo se viven estas experiencias desde el otro lado:

«Cuando llamas al 112 pidiendo un médico o una ambulancia, no tienes la perspectiva de que hay decenas de personas llamando al 112 a la vez. Y muchas desde la misma ciudad o zona. ¿Y si tú mismo tuvieras que llamar para varios familiares o amigos a la vez?», preguntaba la profesional en Twitter.

Cuando llamas al 112 pidiendo un médico o una ambulancia, no tienes la perspectiva de que hay DECENAS de personas llamando al 112 a la vez. Y muchas desde la misma ciudad o zona.



Y si tú mismo tuvieras que llamar para varios familiares o amigos a la vez?



(Abro hilo) — RCP desde mi cole (@RCPdesdemicole) 23 de febrero de 2019

Para ejempificar mejor su causa, la técnica sanitaria propone diversos casos a los que ella y su equipo se enfrentan a diario, preguntando a los usuarios de la red social cómo actuarían ellos para gestionar sus recursos si tuviesen que atender a la vez a varios de sus familiares y amigos:

CASO 2: libres 1 ambulancia y 1 equipo de Primaria. Llamadas:



-Tu abuela, caída, herida que sangra por detrás de la cabeza



-Tu hijo epiléptico que convulsiona



-Tu marido, trabado de dolor en el baño por lumbalgia



-Tu abuelo, 2 días con fiebre y ahora desorientado y agitado — RCP desde mi cole (@RCPdesdemicole) 23 de febrero de 2019

CASO 4:UVI ocupada.Libres 2 ambulancias y 1 equipo de AP



-Tu hija,17 años,gastroenteritis



-Tu abuela,inconsciente en el baño en charco de sangre



-Tu sobrina,inconsciente,blisters vacíos de pastillas



-Tu madre,cadera rota



-Tu abuelo,dice q se ahoga



-Tu suegra,vértigo,vomita — RCP desde mi cole (@RCPdesdemicole) 23 de febrero de 2019

«¿Difícil no? Pues fueron cuatro momentos reales de mi última guardia», aseguraba la profesional tras su planteamiento. «¿A que si todos los pacientes fueran familiares nuestros entenderíamos mejor que los grados de urgencia son diferentes?», preguntaba la trabajadora. que continuaba con un directo tuit sobre la realidad de su profesión: «Para los trabajadores del 112, todos los más de 1000 pacientes diarios son igualmente importantes».

La tuitera aprovechaba para destacar que la mayoría de las quejas que recibe su gremio, como que «'no mandan los recursos porque no quieren', 'no tienen sentimientos', 'no tienen vergüenza', 'les pagan más cuantas menos ambulancias manden', o 'no tienen ni idea de hacer su trabajo'», se deberían achacar a la «terrible falta de recursos».