«Yo me río de todo, el humor te salva hasta del amor» «Los ataques de puritanismo son muy poco de fiar». Maruja Torres Periodista Domingo, 29 septiembre 2019

«Mamífero de género femenino sin fanatismos de 76 años. Esperanza de vida, depende. Pesimista democrática». Así se define Maruja Torres, que pese a haber dejado «el circo» del periodismo y la literatura no pierde el hilo de la actualidad. Esta semana ha empezado a colaborar en el programa de Buenafuente y ha viajado a Bilbao para participar en el festival JA!, dedicado a dos temas que ella domina: la cultura y el humor. Disfruta de su vida de «jubiladita» en Madrid, harta de «la temática monolítica» del 'procés'. En Barcelona «nos estamos aburriendo como ostras, a eso le llamo yo fastidiar la convivencia».

-¿De verdad ha dejado de escribir?

- Es curioso, será que no soy una escritora auténtica, de raza. Soy más reportera, pero para eso se necesita buen cuerpo y tiempo. Como se podía hacer antes, cuando te mandaban un mes a Sudáfrica para averiguar qué era el apartheid.

-¿No le tienta entrevistar a algún personaje para ponerle en aprietos?

-Como entrevistadora fui muy buena en 'Fotogramas', cuando tenía 25 años y carecía de piedad.

-Frente a la crisis climática, el Brexit, el bucle electoral... ¿siempre nos quedará la risa?

-Yo distingo mucho entre las risas. A mí me gusta la risa que te hace llorar. La que te hace rabiar, pensar, la risa con fondo. El humor blanco no me interesa.

-En este país hay talento para la sátira. No hay más que ver los memes que circulan por ahí...

-Somos un país sarcástico y con mala leche, Quevedo no sale porque sí. Yo me río de todo. El humor es la tabla de la que no se tenía que haber caído Leonardo DiCaprio, por así decirlo. Ayuda a la supervivencia y te salva hasta del amor. Si lloras por un gilipollas, en el momento en que te echas a reír estás salvada.

-¿Tiene planes para el 10-N?

-Voy a votar, no frivolizo con la democracia. Hace mucho tiempo aprendí que no se vota por amor, sino por reacción, por miedo... Y he visto unos cuantos países convertirse en un horror en pocos días. No sabes lo fácil que es destruir.

-¿Ya ha elegido?

-No, porque además ahora ha entrado Errejón para dar disgustos y eso sí que me divierte.

- ¿Por qué le cuesta tanto a la izquierda ponerse de acuerdo?

-Yo creo que hay un cainismo brutal que nace de esas cosas entre bolcheviques y mencheviques. Siempre que hay oportunidad de dividirse, se divide. He decidido tomármelo con coña porque luego siempre hay alguien, y esto es lo más divertido de todo.

-Al principio comparaba a Sánchez con Madelman. ¿Y ahora?

-No merece tanto como le odian, tampoco tiene gran interés. Con que fuera un buen socialdemócrata, me conformaría. Tenemos unas derechas atroces. Quisiera que la derecha de toda España fuera el PNV actual. El actual, no el de Arzalluz ni Ibarretxe. Así te lo digo.

-¿La corrección política es una epidemia?

-Yo creo que pasará. Siempre ha habido hombres y mujeres sin sentido del humor. Además, hay que disociar el arte del artista. No voy a dejar de ver 'Sospechosos habituales' porque Kevin Spacey haya resultado un acosador. Ahora nos ponemos a buscar y resulta que Galileo Galilei seguramente era un chorra. Los ataques de puritanismo son muy poco de fiar. Siempre apuesto por la mujer, pero si amas el feminismo tienes que ser crítica con sus defectos.

-¿Ha aguantado mucho machismo?

- Mucho. En una mano el tío con diez duros, 'te puedo subir la semanada', y la otra mano en forma de grapa. Saber que cada sábado va a ser lo mismo y tener que aguantarte. Cualquiera que tenga una hija no querrá que pase por lo que hemos pasado las mujeres, y yo no era de las estupendas. Ahora veo a las chicas con la cabeza muy alta.