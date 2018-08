'Hotel California' destrona a 'Thriller' Cubierta del disco de 'grandes éxitos' de Eagles, el más vendido de Estados Unidos. / AFP Gracias a internet, un disco de Eagles llega al primer lugar de los más vendidos de EE UU, donde antes estaba Michael Jackson DOMÉNICO CHIAPPE Martes, 21 agosto 2018, 23:57

Durante tres décadas, el álbum 'Thriller' de Michael Jackson fue el más vendido de la historia de Estados Unidos. Pero su reinado ha llegado a su fin, de momento. La agrupación norteamericana de rock-folk de los setenta Eagles acaba de ocupar su lugar en la cima de la industria discográfica gracias a una nueva fórmula de recuento. La Asociación de la Industria de la Grabación de América (RIAA, por sus siglas en inglés) decidió comenzar a contar también las veces que la música se escuchaba en 'streaming'. Cada diez descargas o 1.500 escuchas 'on line' se cuenta ahora como una venta.

Con este criterio, el álbum 'Grandes éxitos 1971-1975' de Eagles, publicado en 1976, alcanzó 38 millones de discos vendidos, mientras el primero en solitario de Jackson, lanzado en 1982, quedó en segundo lugar con 33 millones. En palabras de la industria, uno era un «platino 38x» y el otro un «platino 33x». El tercero del podio también era obra de Eagles: 'Hotel California', con 26 millones. Una hazaña asombrosa, según la RIAA, por parte de la banda fundada en 1971 por Don Henley, cantante y baterista; Glenn Frey, guitarrista; Bernie Leadon, en la guitarra rítmica, y Randy Meisner, bajista. En 1980 se separaron.

La canción estrella es la misma en ambos álbumes de Eagles, convertido en himno gracias al estribillo lento, pegajoso y atormentado: «Bienvenido al hotel California / un lugar tan encantador / una cara tan encantadora / Mucho espacio en el hotel California / que puedes encontrar aquí / en cualquier época del año».

Como reconocieron en su momento, la letra es una alegoría a las drogas alucinógenas: «En una carretera oscura del desierto / viento fresco en mi cabello /cálido olor a 'colitas' (en español en el original) / elevándose por el aire». Otros 'hits' de Eagles son 'Take it easy' (1974) y 'Witchy woman' (1972), pero, aunque llegaron a figurar en las listas de Billboard, no alcanzaron la fama de 'Hotel California'.

«Gracias a nuestras familias, agentes, equipo, gente de la radio y, sobre todo, a nuestros los fieles fans que nos han acompañado estos 46 años de altibajos», dijo Henley, de 71 años, al conocer la noticia, mientras se prepara para iniciar una gira por Norteamérica en los próximos días. Una reunión de la banda original, a excepción de Frey, fallecido en 2016.

Por alguna suerte retórica, el mensaje de 'Hotel California' mantiene su vigencia en la era de internet, pudiéndose interpretar ya no sólo como metáfora a la adicción a las drogas. También al mundo digital: «Todos somos esclavos de nuestros aparatos ('device')», le dice la mujer del hotel, cuando el protagonista empieza a correr en busca de la salida, y «el hombre nocturno» sentencia: «Relájate, estamos programados para entrar y puedes hacer el 'check out' cuando quieras, ¡pero nunca podrás irte!». Y mientras el público más se queda, más descarga canciones.