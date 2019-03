Sanatorio Antituberculoso de Agramonte (Aragón) | Este antiguo preventorio atendía, sobre 1938, a los enfermos de tuberculosis que no podían pagarse ningún tratamiento y, aunque en un principio solo se trataba a mujeres y niños, acabó acogiendo también a hombres hasta su abandono definitivo en 1978.

Hospital Severalls (Inglaterra) | Este psiquiátrico se fundó en 1913 y su fama está marcada por los experimentos que se realizaban a los pacientes, con los que se probaban nuevos tratamientos y sobre los que se habla en el libro 'Madness in Its Place: Narratives of Severalls Hospital'. El edificio fue cerrado por completo en marzo de 1997.