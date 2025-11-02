Horóscopo del 2 de noviembre de 2025: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis

TV Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:49 Comenta Compartir

Consulta todas las predicciones del horóscopo para este domingo 2 de noviembre de 2025, y descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado.

Elemento: Fuego Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Intenta no discutir porque puedes decir cosas que realmente no piensas. Evita los conflictos estos días. Te conviene tomar riesgos de vez en cuando que demuestren tu valía. Ten más confianza en ti mismo. Has decubierto los beneficios de desconectar de vez en cuando y ya no pasas por alto el tiempo para ti. Sigue así para notar una gran mejoría emocional a largo plazo. Hay muchos gastos innecesarios que te hacen complicado llegar a fin de mes. Piensa bien antes de comprar.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Aries: Leo, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

El amor no se te presenta muy esperanzador y pasarás unas semanas sin novedades. Si tienes pareja, te será infiel. Es el momento perfecto para poner en marcha ese proyecto que te ronda por la cabeza. Evita las comidas copiosas para reducir las digestiones pesadas que te vienen molestando últimamente. Cuentas con ahorros suficientes para hacer ese viaje que tanto te apetece, no te lo pienses tanto.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Tauro: Virgo, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Géminis (21 de mayo – 24 de junio)

Tu relación no está pasando por su mejor momento y puede que notes que todos tus esfuerzos son inútiles. Si estás desempleado, una buena oferta laboral podría estar a punto de cruzarse en tu camino. Notas que se cae más el cabello de lo normal y puede ser a que estés pasando una época de estrés y ansiedad. Descansa bien e intenta relajarte. Toca apretarse el cinturón durante un tiempo, por el momento no aparecen nuevos ingresos en tu camino.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Géminis: Libra, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Cáncer (25 de junio – 22 de julio)

Tu pareja te llevará a un fin de semana romántico. Si estás en soledad, una sorpresa puede estar a la vuelta de la esquina. Tus esfuerzos serán recompensados y tu entorno laboral te valorará más que nunca. Disfrutarás de una salud inmejorable y estás en uno de tus mejores momentos de forma física. La gasolina hace que no te salgan las cuentas a final de mes. Gastas demasiado el coche, intenta moverte más y tu bolsillo lo notará.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Cáncer: Escorpio, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

Elemento: Fuego Leo (23 de julio – 23 de agosto)

La soltería hará que te plantees el rumbo de tu vida y que quieras aprovechar para cambiar de aires un tiempo. Tus grandes resultados harán que te valores a ti mismo más que nunca. Enhorabuena Picar entre horas hace que te notes más pesado de lo normal. Vigila tu alimentación. Tus finanzas se beneficiarán de un poco de orden. Intenta mantener controlados los gastos e ingresos para no llevarte un susto a final de mes.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Leo: Aries, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)

Las energías negativas acaban restando energía. No malgastes tu tiempo si no te ves preparado para enfrentamientos. Puede que te sientas un poco agobiado ante la carga laboral, intenta despejarte para que no te pase factura física. Has pasado unos días un poco malos, pero por fin te recuperarás por completo. Ojo con los correos sospechosos que te llegan, pueden vaciar tu cuenta y dejar sin nada si sigues algún enlace engañoso.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Virgo: Tauro, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Eres detallista y exiges lo mismo por parte de los demás. Una velada romántica inesperada cambiará todos tus planes. La motivación llega cuando menos te lo esperas y ese está siendo tu caso esta semana. Estarás imparable. Si tomas más comida basura de la que estás acostumbrado terminarás encontrándote mal. Vigila tu alimentación. Las inversiones son algo que pensar detenidamente, así que controla tus impulsos antes de dar el paso para evitar disgustos.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Libra: Géminis, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Te sentirás celoso de alguien del pasado de tu pareja. Escuha a tu intuición, tus sospechas pueden ser verdad. Los detalles marcan la diferencia y harán que tu trabajo destaque más que nunca. No pases nada por alto. Tiendes a sugestionarte más de la cuenta, pero la realidad es que te encuentras en buena forma física. Disfruta. Un ingreso inesperado está a la vuelta de la esquina.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Escorpio: Cáncer, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

Elemento: Fuego Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Las malas rachas pasan, pero la tuya parece ir para largo. Intenta no perder los nervios durante las discusiones. No permitas que nadie te pise y demuestra por qué tu trabajo es correcto. La rodilla te dará más problemas de lo habitual, intenta no pasarte con el ejercicio físico estos días. Cuidado a la hora de realizar compras por internet si quieres evitar un posible disgusto en tu cuenta bancaria.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Sagitario: Aries, Leo, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Tu intuición nunca falla, así que haz caso a tus sospechas. Intenta centrarte en lo que haces. Tus asuntos personales harán que tengas la cabeza en las nubes y pueden acabar pasando factura a tu trabajo. No realizas suficiente deporte y eso hace que te notes con poca energía y resistencia. Deberías visitar más el gimnasio. No consigues eliminar las compras compulsivas de tu vida y así no podrás ahorrar nunca. Tómatelo en serio para evitar problemas futuros.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Capricornio: Tauro, Virgo, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

No te sientes escuchado y sabes que si la situación sigue así tus nervios estallarán de un momento a otro. Hazte oir. Esta semana pueden haber acontecimientos que cambien tu rutina laboral para bien. Últimamente notas algunos problemas intestinales. Vigila lo que comes para identificar el problema si ves que persiste. Estabas pasando una racha un poco mala, con el dinero justo. Las cosas están a punto de cambiar a mejor.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Acuario: Géminis, Libra, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Piscis (19 de febrero – 20 de marzo

Llegará alguien nuevo a tu vida que puede que no termine siendo lo que esperas. Ve con cuidado Es difícil afrontar la carga de trabajo y muchas veces el estrés puede contigo. Respira, porque se vienen unos días un poco ajetreados. Un resfriado hará que no estés en tu mejor momento, intenta descansar más. Aquel negocio que tenías entre manos y por el que no acabas de decantarte puede ser tu gran oportunidad. Quien no arriesga no gana.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Piscis: Cáncer, Escorpio, Tauro, Virgo y Capricornio.

Fechas de cada signo del zodiaco

· Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

¿Qué es un horóscopo?

La palabra horóscopo proviene del latín -horoscŏpus- y significa 'que observa la hora'. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco. Cada persona pertenece a un símbolo del zodiaco dependiendo de su fecha de nacimiento. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Las Provincias no se hace responsable de ninguna consecuencia relacionada de manera directa o indirecta con cualquier acción u omisión que usted realice en función de la información incluida en el sitio web.

Temas

Horóscopo diario