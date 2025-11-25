Horóscopo inverso miércoles 26 de noviembre de 2025: Piscis, Acuario, Capricornio, Sagitario, Escorpio, Libra, Virgo, Leo, Cáncer, Géminis, Tauro y Aries Las predicciones de trabajo, dinero y amor para todos los signos del Zodiaco

La palabra horóscopo proviene del latín -horoscŏpus- y significa 'que observa la hora'. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco. Cada persona pertenece a un símbolo del zodiaco dependiendo de su fecha de nacimiento. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de cada signo del zodiaco

· Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

El horóscopo inverso del 26 de noviembre

Consulta todas las predicciones del horóscopo para este miércoles 26 de noviembre de 2025, y descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis (en este horóscopo, ordenados al revés). Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado.

Elemento: Agua Piscis (19 de febrero – 20 de marzo

Esta semana, con tu pareja, lo que comenzará como una discusión podría terminar en un acalorado debate que no llevará a ningun punto, intenta evitarlo. Esta semana quizá sientas ciertos celos o descontento hacia ti por parte de tus compañeros de trabajo, no caigas en su juego y sé profesional. Si te sientes algo indispuesto/a físicamente, no te inquietes porque según transcurra el día te irás recuperando y al llegar la tarde estarás nuevamente en forma. Debes tener cuidado antes de efectuar algún tipo de negocio con el cual no estés familiarizado/a, puedes llegar a perder mucho dinero.

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Piscis: Cáncer, Escorpio, Tauro, Virgo y Capricornio.

Elemento: Aire Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Dentro de poco tiempo tendrás luz verde para proceder y ejecutar los ambiciosos planes que te has propuesto realizar en tu vida económica. Surgen alicientes laborales que te ayudarán a ganar dinero. En el ámbito familiar, tendrás una semana tranquila después de algún tiempo de situaciones complicadas. No te rindas, lo mejor está aún por llegar.

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Acuario: Géminis, Libra, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Tierra Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Mejora la comunicación con tu pareja y quítate esas dudas que te rondan por la cabeza. Últimamente te sientes más cansado/a de lo normal y esto se debe a que no duermes las horas necesarias. Tu cuerpo y tu mente necesitan descansar, por lo que este fin de semana te vendrán bien planes tranquilos en casa. Es posible que pronto recibas la devolución de un préstamo que hiciste a una persona cercana y creías haber perdido.

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Capricornio: Tauro, Virgo, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Fuego Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Tendrás una entrevista que quizá no salga tan bien como esperabas, ten paciencia que pronto encontrarás tu lugar. Las vibraciones planetarias contribuyen a elevar tu vitalidad y estimular tu sistema nervioso. Un viejo amigo te propuso no hace mucho un negocio magnífico. Ponte en contacto inmediatamente con esa persona y pronto recibirás gratas sorpresas económicas.

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Sagitario: Aries, Leo, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Agua Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Estás pensando mucho en tus asuntos personales y esto puede distraerte un poco y mostrarte distante en tu trabajo causando la ejecución de errores. Cuidado con despilfarrar dinero o a final de mes lo lamentarás. Te conviene ahorrar dinero de cara a futuros proyectos.

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Escorpio: Cáncer, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

Elemento: Aire Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Tendrás un miércoles muy intenso porque lo empezarás con un ánimo muy irascible. Evita las discusiones que pueden llevarte a decir cosas que realmente no piensas. Pronto vivirás una mejora en el ámbito laboral. Puede que tengas algunos gastos con los que no contabas, intenta no derrochar.

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Libra: Géminis, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Tierra Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)

Tu familia y tus amigos estarán muy pendientes de ti. Sé agradecido. Viene una época con mucha carga de trabajo, no te agobies, pronto disminuirá el volumen y te relajarás. Siempre dices que no lo vas a lograr, pero luego demuestras que no hay nada que pueda contigo. Es necesario que aprendas a relajarte y que dedique tiempo para ti. La tensión es la causa esencial de tu malestar en temas de salud. Parece que tu economía sigue a buen ritmo y todavía lo hará por un tiempo.

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Virgo: Tauro, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Fuego Leo (23 de julio – 23 de agosto)

Después de unos días algo decaído/a volverás a ser tú. Este fin de semana se presenta como una oportunidad perfecta para desconectar de todos los problemas en el ámbito laboral y personal. En el ámbito de la salud, te encontrarás mucho mejor ya que has dejado de lado malos hábitos. No vuelvas a caer en ellos. Si estabas pasando una mala racha económica, ahora las cosas van a cambiar.

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Leo: Aries, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Agua Cáncer (25 de junio – 22 de julio)

Si tu pareja no te es completamente sincera, tú tampoco lo serás. Quizá sientas ciertos celos o descontento hacia ti por parte de tus compañeros de trabajo, no caigas en su juego y sé profesional. Hay recuperación de tu nivel de salud en todos los aspectos. Pronto habrá dinero en tu camino. Ten paciencia.

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Cáncer: Escorpio, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

Elemento: Aire Géminis (21 de mayo – 24 de junio)

Haz caso de los consejos que te dé un buen amigo o un familiar, aunque te parezca que no te sirven, te beneficiarán en un futuro próximo. Sabes de sobra que siempre van a querer lo mejor para tí. Pronto empezará una etapa en la que estarás muy motivado/a con tu trabajo. No abuses de la comida basura, puede causar problemas en tu salud a largo plazo. Debes tener cuidado antes de efectuar algún tipo de negocio con el cual no estés familiarizado, puedes llegar a perder mucho dinero.

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Géminis: Libra, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Tierra Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Es el momento de replantear la naturaleza de tu relación, sé positivo pero sincero con tu pareja. No le ocultes lo que piensas y las cosas irán por buen camino. Si no andabas muy satisfecho con tus progresos profesionales o con el ambiente que te rodea en el ámbito laboral, esta semana puede haber acontecimientos que mejoren el panorama. Llegarás a encontrarte mejor que nunca. Presta mucha atención a los excesos en gastos de dinero, momento para ahorrar.

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Tauro: Virgo, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Fuego Aries (21 de marzo – 20 de abril)

En las próximas semanas vivirás ciertos cambios en tu trabajo. Si te sientes algo desmotivado, puede que esto te ayude a llevar mejor la situación. Aunque en un principio no te mostrarás muy de acuerdo, a la larga los agradecerás. El momento de riqueza económica en el que te encuentras podría cambiar radicalmente de un momento a otro y tener malas consecuencias.

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Aries: Leo, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

