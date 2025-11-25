Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Resultados de Euromillones de hoy martes, 25 de noviembre
Signos del zodíaco.
Signos del zodíaco. Fotolia

Horóscopo inverso miércoles 26 de noviembre de 2025: Piscis, Acuario, Capricornio, Sagitario, Escorpio, Libra, Virgo, Leo, Cáncer, Géminis, Tauro y Aries

Las predicciones de trabajo, dinero y amor para todos los signos del Zodiaco

TV

Martes, 25 de noviembre 2025, 21:03

Comenta

La palabra horóscopo proviene del latín -horoscŏpus- y significa 'que observa la hora'. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco. Cada persona pertenece a un símbolo del zodiaco dependiendo de su fecha de nacimiento. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de cada signo del zodiaco

· Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

El horóscopo inverso del 26 de noviembre

Consulta todas las predicciones del horóscopo para este miércoles 26 de noviembre de 2025, y descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis (en este horóscopo, ordenados al revés). Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado.

  1. Imagen principal - Piscis (19 de febrero – 20 de marzo
    Elemento: Agua

    Piscis (19 de febrero – 20 de marzo

Esta semana, con tu pareja, lo que comenzará como una discusión podría terminar en un acalorado debate que no llevará a ningun punto, intenta evitarlo. Esta semana quizá sientas ciertos celos o descontento hacia ti por parte de tus compañeros de trabajo, no caigas en su juego y sé profesional. Si te sientes algo indispuesto/a físicamente, no te inquietes porque según transcurra el día te irás recuperando y al llegar la tarde estarás nuevamente en forma. Debes tener cuidado antes de efectuar algún tipo de negocio con el cual no estés familiarizado/a, puedes llegar a perder mucho dinero.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Piscis: Cáncer, Escorpio, Tauro, Virgo y Capricornio.

  1. Imagen principal - Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
    Elemento: Aire

    Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Dentro de poco tiempo tendrás luz verde para proceder y ejecutar los ambiciosos planes que te has propuesto realizar en tu vida económica. Surgen alicientes laborales que te ayudarán a ganar dinero. En el ámbito familiar, tendrás una semana tranquila después de algún tiempo de situaciones complicadas. No te rindas, lo mejor está aún por llegar.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Acuario: Géminis, Libra, Aries, Leo y Sagitario.

  1. Imagen principal - Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
    Elemento: Tierra

    Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Mejora la comunicación con tu pareja y quítate esas dudas que te rondan por la cabeza. Últimamente te sientes más cansado/a de lo normal y esto se debe a que no duermes las horas necesarias. Tu cuerpo y tu mente necesitan descansar, por lo que este fin de semana te vendrán bien planes tranquilos en casa. Es posible que pronto recibas la devolución de un préstamo que hiciste a una persona cercana y creías haber perdido.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Capricornio: Tauro, Virgo, Cáncer, Escorpio y Piscis.

  1. Imagen principal - Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
    Elemento: Fuego

    Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Tendrás una entrevista que quizá no salga tan bien como esperabas, ten paciencia que pronto encontrarás tu lugar. Las vibraciones planetarias contribuyen a elevar tu vitalidad y estimular tu sistema nervioso. Un viejo amigo te propuso no hace mucho un negocio magnífico. Ponte en contacto inmediatamente con esa persona y pronto recibirás gratas sorpresas económicas.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Sagitario: Aries, Leo, Géminis, Libra y Acuario.

  1. Imagen principal - Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)
    Elemento: Agua

    Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Estás pensando mucho en tus asuntos personales y esto puede distraerte un poco y mostrarte distante en tu trabajo causando la ejecución de errores. Cuidado con despilfarrar dinero o a final de mes lo lamentarás. Te conviene ahorrar dinero de cara a futuros proyectos.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Escorpio: Cáncer, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

  1. Imagen principal - Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)
    Elemento: Aire

    Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Tendrás un miércoles muy intenso porque lo empezarás con un ánimo muy irascible. Evita las discusiones que pueden llevarte a decir cosas que realmente no piensas. Pronto vivirás una mejora en el ámbito laboral. Puede que tengas algunos gastos con los que no contabas, intenta no derrochar.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Libra: Géminis, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

  1. Imagen principal - Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)
    Elemento: Tierra

    Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)

Tu familia y tus amigos estarán muy pendientes de ti. Sé agradecido. Viene una época con mucha carga de trabajo, no te agobies, pronto disminuirá el volumen y te relajarás. Siempre dices que no lo vas a lograr, pero luego demuestras que no hay nada que pueda contigo. Es necesario que aprendas a relajarte y que dedique tiempo para ti. La tensión es la causa esencial de tu malestar en temas de salud. Parece que tu economía sigue a buen ritmo y todavía lo hará por un tiempo.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Virgo: Tauro, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

  1. Imagen principal - Leo (23 de julio – 23 de agosto)
    Elemento: Fuego

    Leo (23 de julio – 23 de agosto)

Después de unos días algo decaído/a volverás a ser tú. Este fin de semana se presenta como una oportunidad perfecta para desconectar de todos los problemas en el ámbito laboral y personal. En el ámbito de la salud, te encontrarás mucho mejor ya que has dejado de lado malos hábitos. No vuelvas a caer en ellos. Si estabas pasando una mala racha económica, ahora las cosas van a cambiar.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Leo: Aries, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

  1. Imagen principal - Cáncer (25 de junio – 22 de julio)
    Elemento: Agua

    Cáncer (25 de junio – 22 de julio)

Si tu pareja no te es completamente sincera, tú tampoco lo serás. Quizá sientas ciertos celos o descontento hacia ti por parte de tus compañeros de trabajo, no caigas en su juego y sé profesional. Hay recuperación de tu nivel de salud en todos los aspectos. Pronto habrá dinero en tu camino. Ten paciencia.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Cáncer: Escorpio, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

  1. Imagen principal - Géminis (21 de mayo – 24 de junio)
    Elemento: Aire

    Géminis (21 de mayo – 24 de junio)

Haz caso de los consejos que te dé un buen amigo o un familiar, aunque te parezca que no te sirven, te beneficiarán en un futuro próximo. Sabes de sobra que siempre van a querer lo mejor para tí. Pronto empezará una etapa en la que estarás muy motivado/a con tu trabajo. No abuses de la comida basura, puede causar problemas en tu salud a largo plazo. Debes tener cuidado antes de efectuar algún tipo de negocio con el cual no estés familiarizado, puedes llegar a perder mucho dinero.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Géminis: Libra, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

  1. Imagen principal - Tauro (21 de abril – 20 de mayo)
    Elemento: Tierra

    Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Es el momento de replantear la naturaleza de tu relación, sé positivo pero sincero con tu pareja. No le ocultes lo que piensas y las cosas irán por buen camino. Si no andabas muy satisfecho con tus progresos profesionales o con el ambiente que te rodea en el ámbito laboral, esta semana puede haber acontecimientos que mejoren el panorama. Llegarás a encontrarte mejor que nunca. Presta mucha atención a los excesos en gastos de dinero, momento para ahorrar.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Tauro: Virgo, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

  1. Imagen principal - Aries (21 de marzo – 20 de abril)
    Elemento: Fuego

    Aries (21 de marzo – 20 de abril)

En las próximas semanas vivirás ciertos cambios en tu trabajo. Si te sientes algo desmotivado, puede que esto te ayude a llevar mejor la situación. Aunque en un principio no te mostrarás muy de acuerdo, a la larga los agradecerás. El momento de riqueza económica en el que te encuentras podría cambiar radicalmente de un momento a otro y tener malas consecuencias.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Aries: Leo, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

Las Provincias no se hace responsable de ninguna consecuencia relacionada de manera directa o indirecta con cualquier acción u omisión que usted realice en función de la información incluida en el sitio web.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  2. 2

    El importe que pagó Maribel Vilaplana apunta a que salió del parking a las 19.47 horas, una hora después de abandonar El Ventorro con Mazón
  3. 3 Muere un conductor de 88 años al sufrir una indisposición y estrellarse en pleno centro de Valencia
  4. 4 «Le golpeé con la maza porque quería arrancarme el hígado para comérselo»
  5. 5

    La fiesta de un millonario sueco en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  6. 6 Aemet anuncia lluvias este martes en la Comunitat y activa un aviso naranja por viento y fenómenos costeros
  7. 7 Multitudinaria reyerta en Albal con un centenar de implicados
  8. 8

    Los pilares de la discordia
  9. 9 El Colegio de Odontólogos remarca que una especialista odontopediátrica realizó los tratamientos a las niñas de Alzira
  10. 10

    Consum comienza su desembarco logístico en el centro de la península

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Horóscopo inverso miércoles 26 de noviembre de 2025: Piscis, Acuario, Capricornio, Sagitario, Escorpio, Libra, Virgo, Leo, Cáncer, Géminis, Tauro y Aries