Horóscopo inverso jueves 27 de noviembre de 2025: Piscis, Acuario, Capricornio, Sagitario, Escorpio, Libra, Virgo, Leo, Cáncer, Géminis, Tauro y Aries

Consulta todas las predicciones del horóscopo para este jueves 27 de noviembre de 2025, y descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado.

Elemento: Fuego Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Los próximos días estarán marcados por un torrente de emociones. Las pasiones latentes surgirán como lava, y deberás tomar decisiones que cambiarán el rumbo de tu vida. No te dejes llevar por la ira; canaliza esa energía en acciones constructivas. Recuerda, el fuego puede iluminar el camino, pero también puede quemar lo que más amas.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Aries: Leo, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Las verdades que has ocultado durante los últimos meses podrían romperse como cristal. No temas perder lo que ya no te sirve. El dolor de dejar ir puede ser un preludio a una libertad renovada. Lo que caiga ahora abrirá espacio para algo más auténtico.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Tauro: Virgo, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Géminis (21 de mayo – 24 de junio)

Este día te sumergirá en un océano de reflexiones. Las lecciones del pasado saldrán a la superficie, y deberás enfrentar tus propios fantasmas. No ignores los signos que te muestran el camino. Acepta tus errores como parte de tu viaje y aprende de ellos. La sabiduría que adquieras te transformará.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Géminis: Libra, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Cáncer (25 de junio – 22 de julio)

Los secretos y las emociones profundas saldrán a la luz, desafiándote a ser honesto contigo mismo y con los demás. No temas a la vulnerabilidad; ahí es donde se encuentra la verdadera conexión. Hablar desde el corazón puede sanar viejas heridas.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Cáncer: Escorpio, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

Elemento: Fuego Leo (23 de julio – 23 de agosto)

Las verdades incómodas se revelarán, obligándote a hacer elecciones difíciles. No evites la confrontación. A veces, es necesario romper las cadenas que te atan, incluso si eso duele. La autenticidad siempre es el camino hacia la libertad.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Leo: Aries, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)

El amor se tornará más introspectivo. Hoy es un día para el autocuidado y la aceptación. No busques la perfección en tus relaciones. La imperfección es lo que te hace humano. Acepta tus propios defectos y permite que otros hagan lo mismo.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Virgo: Tauro, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Las relaciones que has estado sosteniendo estarán bajo el microscopio. Permítete soltar lo que ya no te sirve. A veces la claridad puede ser dolorosa, pero es un paso necesario hacia una vida más auténtica.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Libra: Géminis, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Hoy la atmósfera se cargará de misterio y emoción. Te verás impulsado a explorar lo que has mantenido en las sombras. No evites tus demonios. La autocomprensión es liberadora. Mira dentro de ti y acepta tus verdades más oscuras; ahí es donde reside tu poder.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Escorpio: Cáncer, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

Elemento: Fuego Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

El amor se volverá más aventurero y emocionante, pero ten cuidado con el escapismo. No dejes que la búsqueda de nuevas experiencias te haga perder de vista lo que realmente importa. Encuentra un equilibrio entre la aventura y el compromiso.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Sagitario: Aries, Leo, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Puede que lo que has construido durante este año se tambalee, y deberás estar listo para reinventarte. No temas a la destrucción. A veces, lo que cae es una oportunidad para construir algo más fuerte y auténtico. Acepta el cambio como parte de tu evolución.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Capricornio: Tauro, Virgo, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Te espera un viaje de autodescubrimiento. Reflexiona sobre tus metas y aspiraciones, y permite que el pasado te guíe hacia el futuro. No ignores las señales que el universo te envía. La verdad a menudo se esconde detrás de lo que evitas enfrentar. Sé valiente y adéntrate en lo desconocido

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Acuario: Géminis, Libra, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Piscis (19 de febrero – 20 de marzo

Las culminaciones en tus relaciones requerirán que enfrentes verdades incómodas. No evites el conflicto. A veces, el enfrentamiento es necesario para lograr la paz. Recuerda que incluso las tormentas más intensas eventualmente pasan, dejando espacio para la claridad.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Piscis: Cáncer, Escorpio, Tauro, Virgo y Capricornio.

Fechas de cada signo del zodiaco

· Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

¿Qué es un horóscopo?

La palabra horóscopo proviene del latín -horoscŏpus- y significa 'que observa la hora'. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco. Cada persona pertenece a un símbolo del zodiaco dependiendo de su fecha de nacimiento. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

