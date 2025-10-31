Horóscopo inverso para Halloween, viernes 31 de octubre 2025: Piscis, Acuario, Capricornio, Sagitario, Escorpio, Libra, Virgo, Leo, Cáncer, Géminis, Tauro y Aries

TV Viernes, 31 de octubre 2025, 01:06 Comenta Compartir

La palabra horóscopo proviene del latín -horoscŏpus- y significa 'que observa la hora'. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco. Cada persona pertenece a un símbolo del zodiaco dependiendo de su fecha de nacimiento. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de cada signo del zodiaco

· Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

El horóscopo inverso del 31de octubre, Halloween

Consulta todas las predicciones del horóscopo para este viernes, 31 de octubre de 2025, y descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado.

Elemento: Fuego Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Tu intuición nunca falla, así que haz caso a tus sospechas. La situación en el trabajo podría tensarse e incluso llegar a salpicarte en algún momento. No dudes en defender tu postura. Deja de lado los ultraprocesasdos y notarás cómo mejora tu cansancio y apatía. Una dieta sana te ayudará a sentirte mejor. Esta semana recibirás un dinero imprevisto. No lo malgastes.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Aries: Leo, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Necesitas un cambio de aires. Aprovecha el fin de semana para hacer una escapada a algún lugar cercano que te haga reconectar con la naturaleza. Es difícil afrontrar la carga de trabajo y muchas veces el estrés puede contigo. Respira, porque se vienen unos días un poco ajetreados. Notas que se te cae el cabello más de lo normal, pero no te preocupes. Prueba a tomarte algún suplemento.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Tauro: Virgo, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Géminis (21 de mayo – 24 de junio)

Tu pareja te llevará a un fin de semana romántico. Si estás soltero/a, una sorpresa puede estar a la vuelta de la esquina. Un despido hará que te plantees cambiar de profesión. Céntrate en lo que realmente te gusta y deja de pensar en la opinión de los demás. Tu salud será inmejorable y te encontrarás genial estos días. Necesitas ahorrar para posibles imprevistos que pueden venir en un futuro.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Géminis: Libra, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Cáncer (25 de junio – 22 de julio)

Últimamente estás algo deprimido/a y sabes que tu entorno lo nota. Intenta pasar más tiempo haciendo actividades que te llenen para sentirte mejor. Puede que te sientas un poco agobiado/a ante la carga laboral, intenta desconectar de tu trabajo una vez finalice tu jornada y descansar para que los nervios no afecten al apetito.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Cáncer: Escorpio, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

Elemento: Fuego Leo (23 de julio – 23 de agosto)

Tu relación está muy consolidada. Muy pronto daréis un paso muy importante. Presta atención a lo que dicen tus jefes e intenta centrarte en aquellas cosas que te cuestan más. Tiendes a sugestionarte más de la cuenta, pero la realidad es que te encuentras en buena forma física. Disfruta. Tu desorganización hace que gastes más dinero de lo que realmente necesitas. Haz listas para no gastar más de la cuenta.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Leo: Aries, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)

Conocerás a una persona con la que vivirás encuentros apasionados pero seguramente todo quedará en una aventura. Intenta centrarte en lo que haces. Tus asuntos personales harán que tengas la cabeza en las nubes y pueden acabar pasando factura a tu trabajo. No realizas suficiente deporte y eso hace que te notes con poca energía y resistencia. Deberías visitar más el gimnasio. Tendrás un trabajo extra que te hará ganar algo más de dinero de lo habitual.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Virgo: Tauro, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Los próximos días no pueden presentarse mejores a nivel amoroso. Disfruta. Los detalles marcan la diferencia y harán que tu trabajo destaque más que nunca. No pases nada por alto. Picar entre horas hace que te notes más pesado de lo normal. Vigila tu alimentación. Si estás pensando pedir un préstamo, conviene que pienses bien los contras a largo plazo antes de lanzarte a la piscina.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Libra: Géminis, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Un acontecimiento inesperado hará que tus planes se tambaleen durante el fin de semana. Una reunión importante puede poner en riesgo tu futuro en la empresa. Ten cuidado. La rodilla te dará más problemas de lo habitual, intenta no pasarte con el ejercicio físico estos días. Las inversiones son algo que pensar detenidamente, así que controla tus impulsos antes de dar el paso para evitar disgustos.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Escorpio: Cáncer, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

Elemento: Fuego Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Tu magnetismo estará por las nubes y estarás más seductor/a que nunca. Si estás sin trabajo, una buena oferta laboral podría llegar muy pronto. Cuidado a la hora de tomar suplementos alimenticios. No vale la pena obsesionarse con el peso, pero si quieres adelgazar nada mejor que el deporte y alimentos saludables. Cuentas con ahorros suficientes para hacer ese viaje que tanto te apetece, no te lo pienses demasiado.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Sagitario: Aries, Leo, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Cuidado con las expectativas que te generas de los demás para evitar chascos. No permitas que nadie te pise y demuestra al mundo lo que vales. Disfrutarás de una salud inmejorable y estás en uno de tus mejores momentos de forma física. Un premio de lotería te dejará un regalo este mes, no te dará para grandes lujos pero por fin podrás darte ese capricho que tanto querías.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Capricornio: Tauro, Virgo, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Eres sincero y eso es fundamental en una relación aunque a veces mucha gente te juzque por ser demasiado directo/a. Tu trabajo pasará por una serie de cambios próximamente. Intenta demostrar más que nunca tu valía. Últimamente notas algunos problemas intestinales. Vigila lo que comes para identificar el problema si ves que persiste. Ojo con los correos sospechosos que te llegan, pueden vaciar tu cuenta y dejar sin nada si sigues algún enlace engañoso.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Acuario: Géminis, Libra, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Piscis (19 de febrero – 20 de marzo

El amor no se te presenta muy esperanzador y pasarás unas semanas sin novedades. Si tienes pareja, te será infiel. Tu turno laboral puede cambiar drásticamente y desearás cambiar de trabajo. Evita las comidas copiosas para reducir las digestiones pesadas que te vienen molestando últimamente. Un ingreso inesperado está a la vuelta de la esquina.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Piscis: Cáncer, Escorpio, Tauro, Virgo y Capricornio.

