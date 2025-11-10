Horóscopo de hoy 10 de noviembre de 2025: Piscis, Acuario, Capricornio, Sagitario, Escorpio, Libra, Virgo, Leo, Cáncer, Géminis, Tauro y Aries Las predicciones de trabajo, dinero y amor para todos los signos del Zodiaco

La palabra horóscopo proviene del latín -horoscŏpus- y significa 'que observa la hora'. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco. Cada persona pertenece a un símbolo del zodiaco dependiendo de su fecha de nacimiento. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de cada signo del zodiaco

· Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

El horóscopo inverso del 7 de noviembre

Consulta todas las predicciones del horóscopo para este lunes 10 de noviembre de 2025, y descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis (en este horóscopo, ordenados al revés). Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado.

Elemento: Agua Piscis (19 de febrero – 20 de marzo

Pronto volverás a coincidir con viejos amigos. Un encuentro inesperado pondrá patas arriba todo tu mundo. Presta atención en el trabajo a lo que manden tus jefes. Tiendes a sugestionarte más de la cuenta pero te encuentras perfectamente. Un ingreso podría alegrarte el mes y por fin podrás darte un capricho.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Piscis: Cáncer, Escorpio, Tauro, Virgo y Capricornio.

Elemento: Aire Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Si tienes pareja sentirás que ha llegado el momento de dar un paso más y cumplir un sueño que ambos deseáis. Si no tienes pareja, quizás conozcas a alguien especial en una cena de amigos. Tu cuenta corriente no te da quebraderos de cabeza. Sigue adelante con sus iniciativas laborales. Cuidado con los cambios de temperatura.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Acuario: Géminis, Libra, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Tierra Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Gracias a tus ahorros podrás disfrutar del viaje de tus sueño próximamente. Eso sí, cuidado a la hora de bañarte en la playa con las medusas. Debes de comer más fruta y verdura para mantener tu cuerpo en buen estado de salud. Un amor del pasado regresa, pero no le abrirás la puerta sin antes ver sus intenciones.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Capricornio: Tauro, Virgo, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Fuego Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Vives días muy intensos en el amor y si estás soltero, pronto aparecerá alguien que hará temblar tus cimientos y pondrá tu mundo patas arriba. Alguien de tu pasado vuelve para darte una buena noticia. Además, un amigo te ofrecerá un trabajo en su empresa que deberás sopesar. Cuida tu dieta.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Sagitario: Aries, Leo, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Agua Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Tu pareja no está ahora del mejor humor, piensa en cómo solucionarlo, no en una ruptura. Tendrás una época de mucho aprendizaje en el trabajo, exprime al máximo los días para no dejar de aprender. Es necesario que aprendas a relajarte y que dedique tiempo para ti. La tensión es la causa esencial de tu malestar en temas de salud.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Escorpio: Cáncer, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

Elemento: Aire Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Una fuerza interior te animará en el trabajo y provocará que te sea mas fácil defender aquello en lo que crees. No des lugar a que una distracción afecte tu salud. Debes cuidarte para estar en la mejor forma durante toda esta temporada. Tu intuición te ayudará a encontrar soluciones alternativas a ciertas situaciones algo complicadas en tu economía.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Libra: Géminis, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Tierra Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)

No eches más leña al fuego y sé un poco más cuidadoso en su relación de pareja, ya que se puede resentir. Intenta mejorar su crédito hipotecario. Sea cual sea tu profesión, brillarás por tu creatividad. Equilibrio excelente entre tu cuerpo y su mente, no dejes que nada perturbe esa paz que tanto te ha costado conseguir.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Virgo: Tauro, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Fuego Leo (23 de julio – 23 de agosto)

Podrías llevarte un auténtico chasco dentro de poco por culpa de alguien a quien aprecias mucho. Intenta hablar las cosas con esa persona. Se viene una gran mejoría en el trabajo y te encontrarás genial estos días. Además recibirás un ingreso inesperado aunque no te dará para grandes lujos pero por fin podrás darte ese capricho que tanto querías.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Leo: Aries, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Agua Cáncer (25 de junio – 22 de julio)

Se avecinan problemas con la pareja. No te enredes en discusiones que no llevan a ningún sitio. Ha llegado la hora de poner todas las cartas sobre la mesa. Hoy será el día más adecuado para dedicárselo a tu crecimiento personal, algo que para ti es importante. Posiblemente pasarás el día leyendo, estudiando o investigando en lo que siempre te ha gustado: la espiritualidad; te atraerá cualquier tema metafísico. De todos modos, no debes olvidarte de descansar un poco.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Cáncer: Escorpio, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

Elemento: Aire Géminis (21 de mayo – 24 de junio)

Tendrás una temporada tranquila y sin conflictos en el frente, pero tenga cuidado, si le proponen una inversión, analice el riesgo. Puede conseguir mejores condiciones de trabajo. Haga una dieta de forma controlada, está descuidando un poco su salud, y no hay que dejar de lado el deporte porque necesitas volver a estar en buena forma física.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Géminis: Libra, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Tierra Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Tu forma de ser algo cabezota te ofusca y no te deja conectar con los demás. Debes mostrarte más abierto a las opiniones de los demás. Estos días disfrutarás junto a tus seres queridos y serás el centro de atención en las reuniones con los amigos. Cuida tu espalda y pide hora con el fisio o podrás tener problemas en el futuro.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Tauro: Virgo, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Fuego Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Este domingo tu luz brillará de forma especial y atraerás muchas miradas. Es posible que tu coche sufra algún problema en los próximos días. Te sientes lleno de energía y harás decenas de planes para aprovechar los últimos días de vacaciones. De todos modos, no debes olvidar mantener los buenos hábitos.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Aries: Leo, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

