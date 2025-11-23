Horóscopo de hoy lunes 24 de noviembre de 2025

B.N Domingo, 23 de noviembre 2025, 21:13 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de este lunes 24 de noviembre de 2025, para tu signo del zodiaco. Descubre lo que deparan los astros para los diferentes signos del zodiaco como Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Elemento: Fuego Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Por fin va a terminar tu mala racha y cosas buenas están por venir en los próximos días. Podría aparecer alguien importante que creías olvidado. Intenta no perder los nervios en discusiones. Tus asuntos personales harán que estés ligeramente distraido. Tienes una energía desbordante con la que podrás hacer frente a todo lo que te propongas estos días. Podrías recibir un ingreso inesperado en los próximos días.

Elemento: Tierra Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Alguien que te importa podría traicionarte. Estate al tanto para evitar conflictos. Has decubierto los beneficios de desconectar de vez en cuando y ya no pasas por alto el tiempo para ti. Sigue así para notar una gran mejoría emocional a largo plazo. Esta semana recibirás un dinero imprevisto que podrás íntegro. No lo malgastes.

Elemento: Aire Géminis (21 de mayo – 24 de junio)

Vienen días en los que conocerás a mucha gente. Intenta disfrutarlo y que fluya, sin expectativas. Déjate llevar. Intenta ser más reflexivo antes de hablar y escucha las críticas como una mejora. Estás en uno de tus mejores momentos en cuanto a la forma física, sigue así y este verano no habrá quien se te resista. Recuerda que debes controlar los impulsos para no gastar más de la cuenta. Deja de comprar cosas que no necesitas.

Elemento: Agua Cáncer (25 de junio – 22 de julio)

Estás en un momento inmejorable y sabes que puedes conseguir lo que quieras. Tus esfuerzos serán recompensados y tu entorno laboral te valorará más que nunca. Notas que se cae más el cabello de lo normal y puede ser a que estés pasando una época de estrés y ansiedad. Descansa bien e intenta relajarte. Necesitas más tiempo para ti, es esencial para gozar de una buena salud física y mental.

Elemento: Fuego Leo (23 de julio – 23 de agosto)

Tu relación va viento en popa. Os toca disfrutar. Los detalles marcan la diferencia y harán que en tu trabajo destaques más que nunca. No pases nada por alto. Cuidado a la hora de tomar medicamentos para adelgazar. No vale la pena obsesionarse con el peso, pero si quieres bajar de peso nada mejor que el deporte y dieta saludable. Cuidado con los gastos imprevistos o te pasarán factura a final de mes.

Elemento: Tierra Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)

Podrías tener unos días complicados y en caso de seguir así podría pasarte factura. Intenta desconectar de amores durante un tiempo. Esta semana pueden haber acontecimientos que cambien tu rutina laboral para bien. Últimamente notas algunos problemas intestinales. Vigila lo que comes para identificar el problema si ves que persiste. Necesitas ahorrar para posibles imprevistos que pueden venir en un futuro.

Elemento: Aire Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Eres detallista y exiges lo mismo por parte de los demás. Una quedada grupal te hará retocar todos los planes del fin de semana. Un ascenso podría estar a la vuelta de la esquina. Picar entre horas hace que te notes más pesado de lo normal. Vigila tu alimentación. Estabas pasando una racha un poco mala, con el dinero justo. Las cosas están a punto de cambiar a mejor.

Elemento: Agua Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Vuelve alguien de tu pasado que puede ser que no quieras ver de nuevo. Es difícil afrontar la carga de trabajo y muchas veces el estrés puede contigo. Respira, porque vienen unos días bastante intensos. Si tomas más comida basura de la que estás acostumbrado terminarás encontrándote mal. Vigila tu alimentación. Puede que te estés obsesionando demasiado con el dinero. Hay que tener cabeza a la hora de gastar, pero también disfrutar cuando se pueda.

Elemento: Fuego Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Las energías negativas acaban restando energía. No malgastes tu tiempo si no te ves preparado para enfrentamientos. Te conviene tomar riesgos de vez en cuando que demuestren tu valía. Ten más confianza en ti mismo. La rodilla te dará más problemas de lo habitual, intenta no pasarte con el ejercicio físico estos días. La gasolina hace que no te salgan las cuentas a final de mes. Gastas demasiado el coche, intenta moverte más y tu bolsillo lo notará.

Elemento: Tierra Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Rodéate de los tuyos y de quien verdaderamente importa para pasar estos días tan de bajón. Una sorpresa inesperada hará que te animes después de varias semanas sin levantar cabeza. Si estás desempleado, una buena oferta laboral podría estar a punto de cruzarse en tu camino. La ansiedad puede afectarte más de la cuenta. Debes desconectar en la medida de lo posible para que los nervios no te afecten al apetito. Cuidado con quien te pide dinero. No todo el mundo te devolverá luego lo que le dejes.

Elemento: Aire Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Tu pareja te valora y aprecia, muéstrale lo mismo por tu parte y no des las cosas por sentado. Nunca está de mar recordar a la persona que tienes al lado cuánto la quieres y valoras. Si estás soltero/a, este mes te esperan grandes cosas Una reunión importante puede hacer tambalear tu futuro en la empresa. Ten cuidado. Evita las comidas copiosas para reducir las digestiones pesadas que te vienen molestando últimamente. Si estás pensando pedir un préstamo, conviene que pienses bien los contras a largo plazo antes de lanzarte a la piscina.

Elemento: Agua Piscis (19 de febrero – 20 de marzo

Aparecerá alguien nuevo en tu vida con quien las cosas podrían funcionar finalmente. Déjate llevar. Tu turno laboral puede cambiar drásticamente, algo que no te interesaba en exceso. Simplemente aguanta. Tu salud mental se ve afectada por tus horas en redes sociales. Intenta vivir sin mirar tanto el móvil. Hay muchos gastos innecesarios que te hacen complicado llegar a fin de mes. Piensa bien antes de comprar.

Fechas de cada signo del zodiaco

· Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

¿Qué es un horóscopo?

La palabra horóscopo proviene del latín -horoscŏpus- y significa 'que observa la hora'. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco. Cada persona pertenece a un símbolo del zodiaco dependiendo de su fecha de nacimiento. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Las Provincias no se hace responsable de ninguna consecuencia relacionada de manera directa o indirecta con cualquier acción u omisión que usted realice en función de la información incluida en el sitio web.