Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 30 de mayo de 2025

Consulta todas las predicciones del horóscopo para este viernes 30 de mayo de 2025, y descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado.

Elemento: Fuego Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Llevas tiempo con una nula vida social. No te encierres en ti mismo/a, sal con tus amigos/as a pasártelo bien. Las extravagancias en las compras no son aconsejables, al final tu bolsillo se resentirá. Es un excelente momento para aportar iniciativas en el trabajo, tienes mucho que decir y aportar al grupo. Procura hacer más ejercicio, pero no violento.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Aries: Leo, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

No te irán bien los temas románticos o pasionales, pero será algo pasajero. Es un momento ideal para realizar inversiones. Estás en plena ebullición intelectual en tu trabajo, así que aprovecha esta buena racha. Conseguirás resultados en un futuro. Pon atención, el cansancio no debe vencerte.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Tauro: Virgo, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Géminis (21 de mayo – 24 de junio)

Tendrás probabilidades de encontrar pareja. Debes ser más práctico/a y disciplinado/a con el dinero, puede que te surja un imprevisto. En el trabajo, considera ese error como algo positivo para el futuro, no seas tan duro contigo mismo/a. Presta más atención a tu salud.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Géminis: Libra, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Cáncer (25 de junio – 22 de julio)

Puede que surjan celos entre algunos miembros de la familia. Lo mejor es hablar las cosas y no dejar que se enquisten en el tiempo. La falta de fondos está obstaculizando la buena marcha de tu negocio. Debes defender mejor esos proyectos laborales. Si hicieras un poco de ejercicio, te encontrarías mejor.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Cáncer: Escorpio, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

Elemento: Fuego Leo (23 de julio – 23 de agosto)

Día excelente para disfrutar del sexo sin tabúes. Gasta lo imprescindible y reserva para más adelante. Los retos laborales te estimulan y eso gusta a tus jefes. Estás fuerte física y mentalmente.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Leo: Aries, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)

En el amor, hay que dar para recibir. Te verás obligado a realizar gastos extraordinarios. En el trabajo, los demás te ofrecerán colaboración. Buen estado de salud.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Virgo: Tauro, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Llegan cambios satisfactorios en el amor. Es un buen día para disfrutar de tus ahorros, pero gasta con precaución. En lo laboral, todo lo que te propongas te saldrá bien. Si te duelen los huesos, toma baños relajantes.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Libra: Géminis, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Estarás muy bien entre sus seres queridos. Olvida que existen las tarjetas de crédito, son peligrosas. Agárrate a su silla y no la sueltes, lucha por mantener su puesto de trabajo. De salud bien, aunque no está de más hacerse alguna analítica general.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Escorpio: Cáncer, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

Elemento: Fuego Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Mire de frente a tu amor y olvídate de todo lo demás. Se acerca el fin de semana, así que es un buen momento para realizar alguna escapada o un plan sólo de dos. Buen día para llevar a cabo inversiones rentables. Tu afán de perfeccionismo en el trabajo es excesivo. Vigila sus articulaciones.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Sagitario: Aries, Leo, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Serás más feliz si te muestras cariñoso con los suyos. No es malo demostrar tus sentimientos, no te hace más débil. Vas a recibir consejos financieros importantes. Los astros te ofrecen la oportunidad de un trabajo mejor. Evita que pequeños imprevistos te amarguen la vida.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Capricornio: Tauro, Virgo, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

No permitas que la influencia exterior deteriore tu relación de pareja y no hagas caso a los comentarios que os pueden perjudicar. Deberás controlar más y mejor el deseo consumista. Tus ideas serán puestas en práctica en tu trabajo. El descanso será fundamental en tu vida actual, llevas mucho peso a cuestas y las responsabilidades pueden afectarte, también, anímicamente.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Acuario: Géminis, Libra, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Piscis (19 de febrero – 20 de marzo

Estarás menos frío/a y distante en el terreno amoroso. Bien de dinero y mejorando. Si cambias de trabajo, opta por uno en el que te ofrezcan mejor futuro. Intenta desconectar cuando salgas de tu trabajo, no te lleves los problemas a casa.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Piscis: Cáncer, Escorpio, Tauro, Virgo y Capricornio.

Fechas de cada signo del zodiaco

· Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

¿Qué es un horóscopo?

La palabra horóscopo proviene del latín -horoscŏpus- y significa 'que observa la hora'. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco. Cada persona pertenece a un símbolo del zodiaco dependiendo de su fecha de nacimiento. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

