Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 17 de junio de 2025

Consulta todas las predicciones del horóscopo para este martes 17 de junio de 2025, y descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado.

Elemento: Fuego Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Estás en un momento de inestabilidad amorosa. Puedes pasar de la pasión a la ruptura sin saber cómo. Además, tu falta de control monetario te va a traer importantes problemas económicos. Puede que te ofrezcan un trabajo al que no deberías negarte. Ese desequilibrio nervioso se debe a tu preocupación por el tema económico.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Aries: Leo, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Hoy no es buen día para hacer locuras amorosas. Dispones de dinero suficiente para permitirte alguna inversión. Ese nuevo compromiso laboral te reportará beneficios, ahorra todo lo que puedas; en un futuro lo agradecerás. Objetivo principal: llevar una vida sana.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Tauro: Virgo, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Géminis (21 de mayo – 24 de junio)

Jamás te habías sentido tan afortunado/a en amores. Intenta ahorrar lo máximo que puedas y no te fíes de la suerte. Lograrás éxito profesional si eres diligente. Necesitas mayor calidad de vida y no hacer tantos excesos. En un futuro lo penarás.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Géminis: Libra, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Cáncer (25 de junio – 22 de julio)

Reforzarás los lazos amorosos y de amistad. Tienes la suerte de tu lado y, aunque no hay que abusar, puede que tengas suerte si juegas a la lotería. El inmovilismo que tienes en las últimas semanas no te favorece ante sus jefes. Una escapada al campo siempre viene bien y más si lo haces acompañado/a de tu pareja, amigos o familia.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Cáncer: Escorpio, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

Elemento: Fuego Leo (23 de julio – 23 de agosto)

Posees un halo de magia que encandila por donde va y hoy lo notarás más que nunca. Pon a cero tus deudas si puedes, no lo dejes para más adelante pues la bola se hará más grande. Olvida por ahora nuevas alternativas profesionales y céntrate en tu día a día. No te preocupes por un pasajero aumento de peso.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Leo: Aries, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)

Amenaza de una pequeña crisis emocional. Debes ser más cauto con tu dinero, no es el momento de arriesgar. Verás con más claridad los asuntos profesionales. Tu salud te causará preocupaciones: sé constante y haz caso a los médicos.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Virgo: Tauro, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Llegan nuevas y desconocidas experiencias a tu vida. Disfrútalas. Día oportuno para darte algún capricho, pero a la hora de gastar ahorros... cabeza. En el aspecto profesional, todo marcha. Comidas largas crean vidas cortas.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Libra: Géminis, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Si hoy tu relación no se modifica, plantéate una ruptura ya que si esto se sigue alargando puede que acabéis haciéndoos daño el uno al otro. Se producen muchos gastos, pero también muchos ingresos. Los nuevos proyectos profesionales serán decisivos. Tu organismo necesita descansar más.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Escorpio: Cáncer, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

Elemento: Fuego Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Deja ya esa actitud egoísta con tu pareja o la relación acabará dañándose. Dispondrás de más dinero del que esperabas. Recobrarás el interés en el trabajo, ese que habías perdido hace tiempo, gracias a un viejo proyecto que se pondrá en marcha. Hoy será un día intenso, así que intenta controlar tus nervios.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Sagitario: Aries, Leo, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Hoy será una jornada sentimentalmente inestable. Sin embargo, las cosas irán un poco mejor en el plano económico, pues las inversiones con tus socios te reportarán ingresos extras. Acepta los consejos profesionales de quien tiene más experiencia. Presta atención a tu piel hidratándola.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Capricornio: Tauro, Virgo, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Posible alejamiento de tu pareja por motivos laborales así que trata de compensarla con alguna escapada o viaje cuando las obligaciones te lo permitan. Trata de reducir los gastos inútiles. Tendrás noticias que darán un giro positivo a tu empleo. Tranquilízate por el bien de tu salud.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Acuario: Géminis, Libra, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Piscis (19 de febrero – 20 de marzo

Si un amigo se enamora de ti es mejor que hables con él y no lo alargues en el tiempo. Sobre todo, si tu no sientes lo mismo. No niegues tu apoyo económico a un familiar, te necesita y estarás haciendo lo correc to. Pronto se acabará la etapa de monotonía laboral y llegarán nuevos proyectos que afrontarás con decisión. Cuida más de tus encías.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Piscis: Cáncer, Escorpio, Tauro, Virgo y Capricornio.

Fechas de cada signo del zodiaco

· Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

¿Qué es un horóscopo?

La palabra horóscopo proviene del latín -horoscŏpus- y significa 'que observa la hora'. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco. Cada persona pertenece a un símbolo del zodiaco dependiendo de su fecha de nacimiento. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

