Horóscopo gratis de hoy viernes 21 de noviembre de 2025

Consulta la predicción del horóscopo de este viernes 21 de noviembre de 2025, para tu signo del zodiaco. Descubre lo que deparan los astros para los diferentes signos del zodiaco como Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Elemento: Fuego Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Dentro de poco tiempo tendrás luz verde para proceder y ejecutar los ambiciosos planes que te has propuesto realizar en tu vida económica. Surgen alicientes laborales que te ayudarán a ganar dinero. En el ámbito familiar, tendrás un fin de semana tranquilo después de algún tiempo de situaciones complicadas.

Elemento: Tierra Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Si aún estás soltero/a no será por mucho tiempo. Si no andabas muy satisfecho/a con tus progresos profesionales o con el ambiente que te rodea en el ámbito laboral, esta semana pueden pasar acontecimientos que mejoren el panorama. Presta mucha atención a los excesos en gastos de dinero, momento para ahorrar.

Elemento: Aire Géminis (21 de mayo – 24 de junio)

Hay ciertos problemas personales que no te tienen bastante distraido/a en el trabajo. Aunque no sea fácil, intenta concentrarte más en el trabajo o puede que tengas un tirón de orejas por parte de tus superiores. Las vibraciones planetarias contribuyen a elevar tu vitalidad y estimular tu sistema nervioso. Cuidado con sobrecargarte en el trabajo, podrías poner en riesgo tu salud.

Elemento: Agua Cáncer (25 de junio – 22 de julio)

Haz caso de los consejos que te dan tus amigos, aunque te parezca que no te sirven, te beneficiarán en un futuro próximo. Tendrás una época de mucho aprendizaje en el trabajo, exprime al máximo los días para no dejar de aprender. No es un buen momento para pedir un préstamo, espera un poco y ahorra.

Elemento: Fuego Leo (23 de julio – 23 de agosto)

Los aspectos planetarios de hoy inciden sobre tu columna vertebral. Si te despiertas con dolores en el cuello o tienes malestares en la espalda, revisa bien tu colchón y todas tus almohadas. Es el momento de replantear la naturaleza de tu relación, sé positivo/a pero sincero/a con tu pareja. No le ocultes lo que piensas. Una fuerza interior te animará en el trabajo y provocará que te sea mas fácil defender aquello en lo que crees.

Elemento: Tierra Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)

En el trabajo, corres riesgo de cometer un error que puede tener consecuencias. Concéntrate bien en lo que haces, estás a tiempo de evitarlo. Vives un momento delicado de salud pero muy pronto todo volverá a estar como antes y llegarás a encontrarte mejor que nunca. La rutina no debe afectar negativamente a tu actividad en las finanzas. Debes estar siempre alerta y en activo.

Elemento: Aire Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Hay recuperación de tu nivel de salud en todos los aspectos. Si mantienes un estricto control sobre tus ímpetus a la hora de los juegos y apuestas, es posible que ganes algún dinero en un casino, sorteo o lotería. Tu familia y tus amigos estarán muy pendientes de ti hoy, serás muy popular. Si tienes un proyecto comercial en mente es el momento de ponerlo en marcha.

Elemento: Agua Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

No des lugar a que una distracción afecte tu salud. Debes cuidarte para estar en la mejor forma durante toda esta temporada. Pronto habrá dinero en tu camino. Ten paciencia. Es posible que esta semana sientas una gran decepción por parte de alguien a quien quieres, no te hundas, lo superarás pronto. Si no ya no estabas muy cómodo/a en tu lugar de trabajo, esta semana la situación puede ponerse todavía más inquietante. Si te encuentras cansado/a físicamente, no te preocupes.

Elemento: Fuego Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

En el amor te irá muy bien los próximos días. En el trabajo, ahora te conviene más guiarte por tu criterio que seguir consejos ajenos. En el ámbito de la salud, te encontrarás mucho mejor ya que has dejado de lado malos hábitos. No vuelvas a caer en ellos. Si estabas pasando una mala racha económica, ahora las cosas van a cambiar. Recibirás un ingreso de forma inesperada. Tu signo posee una gran resistencia interna y una extraordinaria capacidad para la regeneración física.

Elemento: Tierra Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Tu relación se ha encaminado muy positivamente y requiere una consolidación. Sois una pareja con mucho futuro. Quizá algún compañero de trabajo intenta pisarte, no permitas que tu esfuerzo y dedicación pasen desapercibidos. Dentro del plano de la salud, tendrás notorias mejorías en la mayoría de los aspectos, sobre todo en el plano emocional y mental. Un viejo amigo te propuso no hace mucho un negocio magnífico. Ponte en contacto inmediatamente con esa persona y pronto recibirás gratas sorpresas económicas.

Elemento: Aire Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Pronto tu pareja te comenzará a incluir en su núcleo familiar y amistoso como signo de mayor confianza en vuestra relación. Pronto vivirás un ascenso en el trabajo. Si padeces de artritis, reuma o dolores en los huesos, este es un momento propicio en el que puedes experimentar una gran mejoría de tus dolencias. Tu intuición te ayudará a encontrar soluciones alternativas a ciertas situaciones algo complicadas en tu economía.

Elemento: Agua Piscis (19 de febrero – 20 de marzo

Si buscas pareja se avecina una temporada en la que no conocerás a muchas personas que podrían llegar a serlo. Tu jefe está muy contento contigo gracias a tus resultados, pronto te lo transmitirá. Haz más ejercicio del que realizas, estar parado/a solo puede traerte malas consecuencias. Es posible que pronto recibas la devolución de un préstamo que hiciste a una persona cercana y creías haber perdido.

Fechas de cada signo del zodiaco

· Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

¿Qué es un horóscopo?

La palabra horóscopo proviene del latín -horoscŏpus- y significa 'que observa la hora'. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco. Cada persona pertenece a un símbolo del zodiaco dependiendo de su fecha de nacimiento. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

