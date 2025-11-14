Consulta el horóscopo del viernes 14 de noviembre de 2025: predicciones y consejos del día

Sara Bonillo Valencia Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:07 Comenta Compartir

Consulta todas las predicciones en el horóscopo para este viernes 14 de noviembre de 2025 y descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Así, podrás afrontar esta jornada con todas las herramientas cósmicas de tu lado.

Elemento: Fuego Aries (21 de marzo – 20 de abril)

El amor te encontrará en un lugar inesperado, como la sección de congelados del supermercado. Esto es un recuerdo para que no te dejes llevar por la tentación de bajar en pijama a por la cena. El que avisa no es traidor. En los próximos días un familiar molesto te bombardeará con preguntas acerca de tu vida amorosa, por lo que tendrás que ser astuto/a para evitar responder sus dudas sin que parezca que le das largas. Intenta controlar tus gastos los próximos días o lo lamentarás.

Elemento: Tierra Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Tauro, la vida es mucho más que tener todo bajo control. Intenta disfrutar un poco más la vida. Coge a las personas que más quieres y organiza una escapada o un plan diferente. Es posible que pronto te enfrentes a una reunión muy importante en el trabajo que pueda afectar a tu futuro laboral. Hay recuperación de tu nivel de salud en todos los aspectos. Surgen alicientes laborales que te ayudarán a ganar dinero.

Elemento: Aire Géminis (21 de mayo – 24 de junio)

Hoy el jefe está contento, tus compañeros (hasta el más odioso) están divertidísimos y tú lo encuentras todo motivador. Aprovecha este día y no dejes que pequeñas tonterías arruinen tu día. Dentro del plano de la salud, tendrás notorias mejorías en la mayoría de los aspectos, sobre todo en el plano emocional y mental. Estás gastando el dinero en compras innecesarias, proponte ahorrar ahora porque si no en el futuro tendrás graves problemas económicos.

Elemento: Agua Cáncer (25 de junio – 22 de julio)

Es posible que tu pareja cometa algún error que te decepcione, no te muestres frío/a y distante, háblalo con él/ella directamente y solucionar las cosas. La clave siempre es la comunicación. Si tienes un proyecto comercial en mente es el momento de ponerlo en marcha. Vives un momento delicado de salud pero muy pronto todo volverá a estar como antes y llegarás a encontrarte mejor que nunca. Debes tener cuidado antes de efectuar algún tipo de negocio con el cual no estés familiarizado/a, puedes llegar a perder mucho dinero.

Elemento: Fuego Leo (23 de julio – 23 de agosto)

Tu familia y tus amigos estarán muy pendientes de ti hoy, serás muy popular. Pronto tendrás una entrevista que quizá no salga tan bien como esperabas, ten paciencia. No des lugar a que una distracción afecte tu salud. Debes cuidarte para estar en la mejor forma durante toda esta temporada. El momento de riqueza económica en el que te encuentras podría cambiar radicalmente de un momento a otro y tener malas consecuencias.

Elemento: Tierra Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)

Alguien del pasado regresará a tu vida, pero no para reavivar una llama, sino para pedirte que le prestes dinero. Piensa bien lo que decides, quien avisa no es traidor. Te espera un buen momento en el trabajo, tus esfuerzos van a ser muy bien valorados. Vigila especialmente la salud de los tuyos. Parece que tu economía sigue a buen ritmo y todavía lo hará por un tiempo.

Elemento: Aire Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Los próximos días en familia te vendrán muy bien para desconectar y recordar lo verdaderamente importante en la vida. Pronto empezará una etapa en la que estarás muy motivado/a con tu trabajo, te resultará fácil continuar y destacar. Haz más ejercicio del que realizas, estar parado/a solo puede traerte malas consecuencias. Tienes que replantear las cosas en las finanzas. No has recibido buenos consejos.

Elemento: Agua Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Tu pareja y tú estáis viviendo un momento muy pasional. Ya era hora de que todo volviese a su cauce. Seguid por este camino. Es posible que durante la mañana de hoy te muestres distraído/a, lo cual te causaría trastornos en tu empleo y retrasos en tus asuntos laborales. Presta atención. Cuidado con sobrecargarte en el trabajo, podrías poner en riesgo tu salud. Tu intuición te ayudará a encontrar soluciones alternativas a ciertas situaciones algo complicadas en tu economía.

Elemento: Fuego Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Aprovecha el pellizquito que te va a tocar en un sorteo o apuesta para llevar a tu pareja de cena romántica. Estás de suerte en el ámbito laboral y si sabes aprovechar las circunstancias podrás avanzar en este terreno. Tendrás una salud estupenda y muchísima energía, aprovecha bien el momento. No es un buen momento para pedir un préstamo, espera un poco y ahorra.

Elemento: Tierra Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Si aún estás soltero/a no será por mucho tiempo. Si no andabas muy satisfecho/a con tus progresos profesionales o con el ambiente que te rodea en el ámbito laboral, esta semana pueden pasar acontecimientos que mejoren el panorama. Es necesario que aprendas a relajarte y que dedique tiempo para ti. La tensión es la causa esencial de tu malestar en temas de salud. El dinero va a pasar a ser tu principal obsesión, no le des tanta importancia, quizá te pierdas otras cosas importantes a tu alrededor.

Elemento: Aire Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Tu alma gemela se encuentra en algún lugar por ahí cerca, mantente alerta. Estarás pensando mucho en tus asuntos personales y esto puede distraerte un poco y mostrarte distante en tu trabajo causando la ejecución de errores. Debes tomar precauciones a la hora de manipular sustancias tóxicas para evitar accidentes o descuidos. Es posible que pronto recibas la devolución de un préstamo que hiciste a una persona cercana y creías haber perdido.

Elemento: Agua Piscis (19 de febrero – 20 de marzo

No hablas todo lo que deberías con las personas que quieres, intenta potenciar el diálogo, limarás asperezas. Ten cuidado con ofertas de trabajo que te prometen dinero fácil y poco esfuerzo. Si te sientes algo indispuesto/a físicamente, no te inquietes porque según transcurra el día te irás recuperando y al llegar la tarde estarás nuevamente en forma. La tendencia a abarcar más de lo que puedes te está causando tensiones y hasta pérdidas económicas.

Las Provincias no se hace responsable de ninguna consecuencia relacionada de manera directa o indirecta con cualquier acción u omisión que usted realice en función de la información incluida en el sitio web.