Consulta el horóscopo gratis de este lunes 17 de noviembre de 2025

Consulta todas las predicciones del horóscopo para este lunes 17 de noviembre 2025, y descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado.

Elemento: Fuego Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Si vive el amor con más de una persona, cuidado. Sea más prudente con esos innecesarios gastos. El trabajo se realizará de forma mucho más agradable. Haga realidad ese merecido y deseado descanso.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Aries: Leo, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Recuperará amistades y relaciones perdidas. Suerte en el día de hoy en todo lo relacionado con la economía. No le van a afectar directamente los cambios laborales. Recuerde su visita al dentista.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Tauro: Virgo, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Géminis (21 de mayo – 24 de junio)

Nota que está enamorado y que disfruta con su pareja. Hoy superará esa caída en sus inversiones. Protéjase de las envidias de sus compañeros. Debe empezar hoy mismo a cuidarse.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Géminis: Libra, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Cáncer (25 de junio – 22 de julio)

La incertidumbre reinará en el plano sentimental. Económicamente, aproveche el buen momento. Intente evitar los enfrentamientos con sus compañeros. Dinamismo y energía rebosan en su vida.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Cáncer: Escorpio, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

Elemento: Fuego Leo (23 de julio – 23 de agosto)

La amistad cobrará protagonismo si no tiene pareja. Apuros económicos provocados por una sanción. Su trabajo requiere un esfuerzo por su parte. Si quiere adelgazar, visite a un especialista en nutrición.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Leo: Aries, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)

La incomprensión se ha instalado en su pareja. Administrará con acierto sus inversiones. En el trabajo, está contento. El abandono al que se somete diariamente, mermará su salud.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Virgo: Tauro, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Una persona que no le conviene acapara su atención. Sus diversiones no deben descalabrar su presupuesto. Profesionalmente, consigue sus objetivos. Busque una actividad que le permita canalizar sus tensiones.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Libra: Géminis, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Mejorarán las relaciones sentimentales. Más que de ahorrar, se trata de no gastar. Acepte ese desafío profesional, se alegrará. La garganta le ocasionará alguna molestia.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Escorpio: Cáncer, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

Elemento: Fuego Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Día excepcional junto a su pareja. Su situación económica es envidiable, pero siga alerta. No olvide que el comienzo en cualquier trabajo es

duro. A base de ejercicios, su salud mejora.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Sagitario: Aries, Leo, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

No se enrede en amores avasalladores, le complicarán la vida. Se está gastando el dinero a lo loco, debería parar. Ese nuevo compromiso laboral le ilusiona. Sensación de decaimiento, consulte con su médico.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Capricornio: Tauro, Virgo, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Expectación ante esa nueva relación. Quizá acabe con todos sus ingresos, pero pronto se repondrá. Recapacite sobre su trayectoria laboral hasta la fecha. Las dietas extrañas no son fiables, consulte a un médico.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Acuario: Géminis, Libra, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Piscis (19 de febrero – 20 de marzo

No eche en saco roto el cariño de quien usted sabe. Puede ganar un dinero extra. Sobresaldrá por encima de sus compañeros de trabajo. En forma, pero cuidado con la alimentación.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Piscis: Cáncer, Escorpio, Tauro, Virgo y Capricornio.

¿Qué es un horóscopo?

La palabra horóscopo proviene del latín -horoscŏpus- y significa 'que observa la hora'. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco. Cada persona pertenece a un símbolo del zodiaco dependiendo de su fecha de nacimiento. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

