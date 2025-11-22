Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 23 de noviembre de 2025

B.N Sábado, 22 de noviembre 2025, 23:37 Comenta Compartir

Consulta todas las predicciones del horóscopo para este domingo 23 de noviembre de 2025, y descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado.

Elemento: Fuego Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Estos días van a sentirte culpable por algo que hiciste o por alguna decisión que tomaste respecto a tu vida amorosa en el pasado. No pararás de darle vueltas a qué hubiera pasado si no hubieras tomado ese camino. Pero, Aries, tienes que intentar despejar tu mente y darte cuenta de que gracias a esas decisiones estás donde estás y eres quién eres. Quizás algunas no fueron las correctas, pero son las que te han hecho aprender.

Elemento: Tierra Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Estás pasando por un momento raro y eso, quieras o no, también influye a tus relaciones. Sientes que no estás en el sitio indicado, con las personas indicadas. Tienes que tomar una decisión y cuanto antes la tires, antes verás la claridad. Esto es como cuando hay que quitarse una tirita, cuanto más rápido sea el tirón, menos dolerá. Presta atención a las señales, tanto si estás en una relación como si estás soltero/a. Te ayudará a poner los límites que ahora tanta falta te hacen.

Elemento: Aire Géminis (21 de mayo – 24 de junio)

Cuidado con las cuestiones de compromiso… Sobre todo si estás en una relación, el amor estará presente, pero habrá muchas idas y venidas. Lo mejor es dejarse llevar y no prestar tanta atención al futuro durante este mes. Si estás soltero/a y buscas respuestas, este mes será mejor que abandones esa búsqueda si quieres tener paz mental. No es buen momento para las prisas… Puede que tú lo tengas claro, pero quizás la otra persona no tanto.

Elemento: Agua Cáncer (25 de junio – 22 de julio)

Se vienen muchos cambios (algunos de ellos inesperados) para tu corazón este mes, Cáncer. Te sientes un poco estancado y estás viendo ciertas actitudes que no te están gustando demasiado… Las cosas con tu pareja o con tu ligue pueden complicarse un poco, hasta el punto que no saber cómo habéis llegado hasta donde habéis llegado. Habrá conversaciones complicadas, pero NECESARIAS, Cáncer. Eso sí, no todo está perdido. Esto es solo una fase para encontrar la felicidad. Recuerda andar con cuidado, comunicarte con claridad y dejar que salga lo que sientes.

Elemento: Fuego Leo (23 de julio – 23 de agosto)

Cuídate y protege mucho tus emociones hoy, Leo. Tienes que trabajar en ti y no dejar que te influya para nada la vida de los demás. No es una carta demasiado negativa, pero si que es una carta que te dice que tengas cuidado. Si tienes pareja, este mes tienes que prestar atención a la actitud de esa persona. Quizás no es la misma que antes, quizás empiezas a sentir que tiene demasiada autoridad sobre ti y eso no te gusta ni un pelo. Aléjate de personas que no te transmiten buena vibra o que sientes que te están robando a ti toda buena energía.

Elemento: Tierra Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)

Aléjate de la gente o de las relaciones que te están presionando a tomar decisiones para las que aún no estás preparado, Virgo. Es un mes muy bueno para ti, un mes en el que vas a valorar tu libertad y tu amor propio por encima de cualquier cosa. Te sientes joven, lleno de energía, dispuesto a comerte el mundo pero antes, habiendo viajado a todos los rincones de este. Sin duda, va a ser un mes muy divertido para tu vida amorosa. Ahora quieres divertirte sin compromiso, sin preocupaciones, sin tener que prometerle nada a nadie. Puede que haya personas que te echen en cara la falta de compromiso por tu parte, pero, Virgo, sinceramente, eso no es problema tuyo.

Elemento: Aire Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Llegan cosas súper positivas para ti muy pronto, Libra, pero tendrás que trabajar. Está claro que no es trabajo fácil. Sales de una temporada en la que te has hecho muchas preguntas, una temporada en la que las dudas te comían por dentro. Si estás en una relación, este mes va a dar un giro súper positivo y por fin te darás cuenta de que tener a esa persona cerca es todo un privilegio para ti. Muchas veces te sientes solo/a aunque haya mucha gente a tu alrededor, pero ese sentimiento desaparecerá durante este mes. Es una carta que marca nuevos comienzos, nuevas relaciones… Incluso si estás pensando o buscando ampliar tu familia, esta carta trae buenas noticias

Elemento: Agua Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Es posible que tu trabajo, cierto proyecto o cierta responsabilidad está interfiriendo en tu vida amorosa, Escorpio. Hoy tienes que intentar poner freno y sobre todo, intentar sacar más tiempo para ti y para la gente a la que quieres. Al final, el trabajo o el dinero no va a hacer que tu corazón esté completo y lo sabes. Es una carta MUY positiva en lo laboral, pero en este caso estamos hablando del amor, Escorpio.

Elemento: Fuego Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Reuniones, fiestas, celebraciones… Sin duda, Sagi, va a ser un mes súper social para ti y a ti eso te encanta. Y entre fiesta y fiesta, puede surgir el amor, eso está claro. Si estás en una relación, es una carta muy positiva para ti. Es el momento de probar algo nuevo, de viajar, de pararte a conocer al 100% a tu pareja. Para los más atrevidos, incluso puede que sea el momento de explorar nuevos límites. Atento también porque está carta también puede significar boda o mudanza conjunta. Si estás soltero/a, sin duda entre tanta gente que conocerás este mes te encontrarás con alguien que te haga cambiar todos los planes…

Elemento: Tierra Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Una relación estable está más cerca de lo que te imaginas. Aunque quizás, tengas que lidiar con figuras autoritarias algo complicadas. Esta nueva relación requiere de mucha inteligencia, aunque está claro que tú de eso tienes de sobra. Es una relación con alguien mayor que tú o con más autoridad que tú. En el fondo, esto te hará sentir a salvo, pero nunca dejes de tener cuidado. Quizás no hay atracción al principio, pero a ti no hay nada que te parezca más sexy que la inteligencia.

Elemento: Aire Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Tendrás muchísimas dudas, Acuario, sobre todo con tus sentimientos. Es algo más relacionado contigo mismo que con los demás. Sabes que para poder estar bien con los demás, primero tienes que sanar heridas y estar bien contigo mismo. Si estás soltero/a, analiza muy bien cuáles son tus prioridades ahora y no te embarques en una nueva relación solo para no estar solo… Y si estás en una relación, protégete mucho y mira si hay terceras personas queriendo robarte lo que es tuyo. Es importante que el esfuerzo se haga en conjunto si se quiere sobrepasar ese bache…

Elemento: Agua Piscis (19 de febrero – 20 de marzo

No te sientes del todo satisfecho/a con tu vida actual. Y eso te está llevando a temer mil dudas, a querer tomar decisiones precipitadas, a querer darle un giro a tu vida como sea. El dinero comienza a ser importante en tu vida amorosa y eso es algo que te preocupará bastante. Piscis, intenta no mezclar. No quieras a alguien solo por su dinero. Tampoco dejes que los problemas financieros afecten a tus relaciones. Si estás soltero/a, no te metas en cualquier relación. Ahora tienes que vivir el presente y disfrutar de tu soledad. Aunque te cueste, sabes que a veces es súper necesario.

¿Qué es un horóscopo?

La palabra horóscopo proviene del latín -horoscŏpus- y significa 'que observa la hora'. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco. Cada persona pertenece a un símbolo del zodiaco dependiendo de su fecha de nacimiento. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

