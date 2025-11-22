Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 22 de noviembre de 2025 Las predicciones para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis

Consulta la predicción del horóscopo de este sábado 22 de noviembre de 2025, para tu signo del zodiaco. Descubre lo que deparan los astros para los diferentes signos del zodiaco como Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Elemento: Fuego Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Las vibraciones planetarias contribuyen a elevar tu vitalidad y estimular tu sistema nervioso. Estás gastando el dinero en demasiadas salidas, proponte ahorrar ahora antes de que te arrepientas por no haberlo hecho antes. Cuidado con las envidias.

Elemento: Tierra Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Si aún estás soltero no será por mucho tiempo. Alguien nuevo aparecerá muy pronto. Si ya no estabas muy cómodo en tu lugar de trabajo, esta semana la situación puede ponerse todavía más inquietante. Trata de hablar con más calma.

Elemento: Aire Géminis (21 de mayo – 24 de junio)

En el ámbito de la salud, te encontrarás mucho mejor ya que has dejado de lado malos hábitos. Presta mucha atención a tu salud y haz caso a eso que llevas unos días notando, una revisión a tiempo siempre es buena.

Elemento: Agua Cáncer (25 de junio – 22 de julio)

Eres excesivamente prudente en el trabajo y eso puede jugar en tu contra en ciertas ocasiones en las que lo que vale es ser más atrevidao y asumir ciertos riesgos. Si estabas pasando una mala racha económica, ahora las cosas van a cambiar.

Elemento: Fuego Leo (23 de julio – 23 de agosto)

Es necesario que aprendas a relajarte y que dedique tiempo para ti. La tensión es la causa esencial de tu malestar en temas de salud. Se está extendiendo ante ti un verdadero arcoíris de posibilidades económicas y también sentimentales.

Elemento: Tierra Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)

Vas a empezar una etapa en la que estarás muy motivado en el ámbito laboral, te resultará fácil destacar. En cuanto a tu salud, pronto comenzarás a sentir una fuerza interior que te hará sentirte mejor que nunca.

Elemento: Aire Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Debes tomar precauciones a la hora de manipular sustancias tóxicas para evitar accidentes o descuidos. Es posible que pronto recibas la devolución de un préstamo que hiciste a una persona cercana y creías haber perdido.

Elemento: Agua Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Observa lo que has estado comiendo recientemente pues tal vez allí esté la clave y al cambiar tu régimen mejorarás. La rutina no debe afectar negativamente a tu actividad en las finanzas. Debes estar siempre alerta y en activo.

Elemento: Fuego Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Debes cuidarte para estar en la mejor forma durante toda esta temporada. Si mantienes un estricto control sobre tus ímpetus a la hora de los juegos y apuestas, es posible que ganes algún dinero en un casino, sorteo o lotería.

Elemento: Tierra Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Es posible que durante la mañana de hoy te muestres distraído, lo cual te causaría trastornos en tu empleo y retrasos en tus asuntos laborales. Presta atención.

Elemento: Aire Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Los aspectos planetarios de hoy inciden sobre tu columna vertebral. Si te despiertas con dolores en el cuello o tienes malestares en la espalda, revisa bien tu colchón y todas tus almohadas. Recibirás un ingreso de forma inesperada.

Elemento: Agua Piscis (19 de febrero – 20 de marzo

Concéntrate bien en lo que haces, estás a tiempo de evitarlo. Haz más ejercicio del que realizas, estar parado/a solo puede traerte malas consecuencias. Tu intuición te ayudará a encontrar soluciones alternativas a ciertas situaciones algo complicadas.

¿Qué es un horóscopo?

La palabra horóscopo proviene del latín -horoscŏpus- y significa 'que observa la hora'. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco. Cada persona pertenece a un símbolo del zodiaco dependiendo de su fecha de nacimiento. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

