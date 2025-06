Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 29 de junio de 2025

M.P. Domingo, 29 de junio 2025, 01:06 Comenta Compartir

Consulta todas las predicciones del horóscopo para este domingo, 29 de junio de 2025, y descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado.

Elemento: Fuego Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Hoy te sentirás más atractivo/a que de costumbre. De hecho, tu alegría será un fuerte reclamo para el sexo opuesto. Verás aumentar tus finanzas, pero intenta no derrochar más de la cuenta. Es el momento de retomar viejos proyectos profesionales que tienes aparcados desde hace tiempo. No te preocupes por tu salud, desaparecerá esa tos.

Elemento: Tierra Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

El sexo opuesto se sentirá muy atraído por ti, así que es momento de conocer gente. Si no tienes pareja puede que encuentres a alguien con quien compartir momentos. Realizarás unas estupendas gestiones económicas. En tu trabajo has demostrado lo que vales desde hace mucho tiempo así que es momento de exigir lo que te mereces. Puede que te encuentres más cansado/a que de costumbre. Tu eres lo primero, así que cuídate.

Elemento: Aire Géminis (21 de mayo – 24 de junio)

Resuelve ese asunto que tienes pendiente en tu corazón. Hoy será un día favorable para tu economía y puede que recuperes algún dinero prestado que ya . Tu trabajo requiere un esfuerzo por tu parte. El cansancio acabará contigo si no frenas el ritmo.

Elemento: Agua Cáncer (25 de junio – 22 de julio)

Los problemas domésticos no te impedirán ser feliz. Búscale siempre el lado positivo a las cosas, porque la mayoría de problemas terminan arreglándose. Podrías ganar dinero con algún negocio rápido y fácil, pero no está de más ir con mucho cuidado. Mostrarás tu capacidad para trabajar con otras personas. Tu estado de ánimo no es muy bueno.

Elemento: Fuego Leo (23 de julio – 23 de agosto)

Alguien caerá rendido a tus encantos. Posible entrada de un dinero con el que no contabas. Si lo necesitas, pide ayuda, sobre todo si se trata de tomar decisiones profesionales. Últimamente no te estás cuidando demasiado. De hecho, duermes poco y mal.

Elemento: Tierra Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)

El ambiente familiar estará mucho más revuelto, así que lo mejor será que te armes de paciencia. Hoy estarás derrochador/a: puedes darte algún capricho, pero no gastes demasiado. Alcanzarás tus metas profesionales. Si tienes molestias en los oídos, no dejes de ir al médico.

Elemento: Aire Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

El amor llegará sin necesidad de buscarlo. Posible enfrentamiento con tu banco. En el trabajo, valoran mucho tu intuición y llegan momentos positivos que te harán evolucionar. Posibles dolores de cabeza y náuseas.

Elemento: Agua Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Sentirás frustración al perder la paciencia con tu pareja. Controla tus gastos y los pagos. Sobre todo, cuándo te pasan el pago de la hipoteca. Alguien con nuevas ideas favorecerá tu entorno laboral. El exceso de ejercicio te puede provocar alguna lesión, no castigues demasiado tu cuerpo.

Elemento: Fuego Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Mantén una actitud más abierta con tu familia. Hoy no será un buen día para hacer inversiones arriesgadas. Tendrás dotes organizadoras en el trabajo, aprovecha para sacarte el máximo rendimiento. Influencia positiva de los astros en tu salud.

Elemento: Tierra Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Serás feliz con tu pareja si le das una oportunidad. No te expongas a riesgos económicos. Debes lanzarte a la acción para lograr tus metas laborales. Los problemas de salud irán remitiendo poco a poco.

Elemento: Aire Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Busca un momento de soledad para poner orden en tu interior, lo necesitas. Utiliza tu dinero en algo productivo. Haz saber a los que te rodean lo que piensas del trabajo. No hagas esfuerzos o tendrás una distensión muscular.

Elemento: Agua Piscis (19 de febrero – 20 de marzo

No compitas con tu pareja, déjate seducir por ella. Económicamente, la suerte está a la vuelta de la esquina. Esfuérzate y aprende, no te ancles en tu trabajo habitual. Deberías prestar mucha más atención a tu dieta.

Fechas de cada signo del zodiaco

· Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

¿Qué es un horóscopo?

La palabra horóscopo proviene del latín -horoscŏpus- y significa 'que observa la hora'. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco. Cada persona pertenece a un símbolo del zodiaco dependiendo de su fecha de nacimiento. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

