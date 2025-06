Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 5 de junio de 2025

M.P. Jueves, 5 de junio 2025, 00:18 Comenta Compartir

Consulta todas las predicciones del horóscopo para este jueves, 5 de junio de 2025, y descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado.

Elemento: Fuego Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Hoy será un día de discordias y querellas familiares, intenta poner paz. Es momento de encontrar el equilibrio entre gastos e ingresos, el descontrol no es bueno en las finanzas. No busques protección en sus compañeros, no la necesitas. Bien de salud, pero notarás algo de cansancio al final del día.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Aries: Leo, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Podría fraguar un romance con una persona poco conocida. Has gastado más de la cuenta y ahora lo estás pagando. Aprende la lección. No te agobies en el trabajo, está todo resuelto. Evita que pequeños imprevistos te amarguen la vida.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Tauro: Virgo, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Géminis (21 de mayo – 24 de junio)

Hoy será un día agradable en lo referente a asuntos sentimentales. Tus finanzas necesitan una atención adecuada. Debes prestar más atención a tu trabajo, llevas unos días un tanto despistado/a. Vas a tener que cuidarte más.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Géminis: Libra, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Cáncer (25 de junio – 22 de julio)

La relación de pareja va viento en popa. Aprovecha este fin de semana para hacer una escapada los dos solos. Debes ser más prudente y gastar de acuerdo con tus posibilidades. El ambiente de trabajo será cordial. Cuida tu garganta, especialmente si eres fumador.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Cáncer: Escorpio, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

Elemento: Fuego Leo (23 de julio – 23 de agosto)

Evita que la influencia exterior deteriore tu relación, terceras personas pueden haceros mucho daño. Hoy será una jornada de gastos incontrolados, así que reconduce la situación ahorrando lo máximo posible en lo que queda de semana. Día bastante complicado en tu trabajo. Debes cuidarte física y psíquicamente.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Leo: Aries, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)

Hoy conocerás a alguien encantador/a que revivirá esa pasión que creías perdida. En el plano económico debes estar tranquilo, ya que pronto recuperarás el dinero prestado. Aporta un toque personal a los proyectos de su empresa. Presta más atención a tu cuerpo, no te hagas el/la fuerte.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Virgo: Tauro, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Mira a tu alrededor y encontrarás el idilio. Vas a tener algunos gastos que no esperabas. Serán pequeños pero abundantes. No te inquietes, los cambios en el trabajo no serán negativos. Vigila las comidas, tu estómago será el punto débil.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Libra: Géminis, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

No provoques discusiones sin sentido con tu pareja. Reflexiona sobre la oferta económica que te hicieron y si lo necesitas consulta con la gente que te aprecia. Antes de hablar con tus jefes, medítalo bien. No pienses tanto en tus problemas de salud.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Escorpio: Cáncer, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

Elemento: Fuego Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

En lo sentimental, no fuerces situaciones difíciles. Llega dinero suficiente para pensar en cambiar de vivienda. En el trabajo, debes establecer prioridades. Necesitas más organización. Hacerse revisiones periodicas es esencial para mantener un buen estado de salud, no las evites.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Sagitario: Aries, Leo, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Los fallos de tus familiares te los debes tomar con calma. Y lo más importante, evita las discusiones. Prudencia en las gestiones económicas. Las dudas en tu trabajo te harán plantearte nuevos objetivos. No dejes que el estrés te juegue una mala pasada.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Capricornio: Tauro, Virgo, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Las dudas y los temores son malos consejeros para el amor. Lánzate, no pierdes nada. Elimina los gastos superfluos. Ser ordenado te vendrá muy bien en el plano laboral. Quizá tengas dolor de cabeza, pero se te pasará enseguida.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Acuario: Géminis, Libra, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Piscis (19 de febrero – 20 de marzo

Oportunidad de cambios en tu vida sentimental. Estás en un buen momento económico y eso es también gracias a tu control en los gastos. Sentirás presión laboral por parte de los compañeros. Cuida ese resfriado para que no vaya a más.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Piscis: Cáncer, Escorpio, Tauro, Virgo y Capricornio.

Fechas de cada signo del zodiaco

· Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

¿Qué es un horóscopo?

La palabra horóscopo proviene del latín -horoscŏpus- y significa 'que observa la hora'. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco. Cada persona pertenece a un símbolo del zodiaco dependiendo de su fecha de nacimiento. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Las Provincias no se hace responsable de ninguna consecuencia relacionada de manera directa o indirecta con cualquier acción u omisión que usted realice en función de la información incluida en el sitio web.

Temas

Horóscopo diario