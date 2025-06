Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 3 de junio de 2025

M.P. Martes, 3 de junio 2025, 00:09 Comenta Compartir

Consulta todas las predicciones del horóscopo para este martes 3 de junio de 2025, y descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado.

Elemento: Fuego Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Debes ser más flexible con los fallos de tus seres queridos. Los gastos extras no van a hacer peligrar tu economía, sin embargo es mucho mejor no pasarse. El trabajo está siendo muy absorbente, intenta parar o aprende a delegar si es posible. Si eres constante, alcanzarás el bienestar físico deseado.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Aries: Leo, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Intenta mantener la calma con tu pareja, la convivencia puede generar roces y es muy importante la comunicación. Ahorra para evitar disgustos en un futuro. Aplícate más en el trabajo o te pisarán el terreno. El sentido del humor es tu mejor arma contra el estrés.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Tauro: Virgo, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Géminis (21 de mayo – 24 de junio)

Encuentro romántico muy satisfactorio. A partir de ahora, tendrás que planificar mejor tu economía. Tus ganas de trabajar harán posible que logres tus objetivos. Te sentirás imparable y todo ello es fruto solo de tu esfuerzo. Tu potencial físico y mental está en alza.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Géminis: Libra, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Cáncer (25 de junio – 22 de julio)

Déjate llevar por tu pareja, en algunas ocasiones. Un amigo te ayuda a resolver tus problemas financieros. En tu trabajo, llegarás a donde te propongas. Podrías tener problemas estomacales; come poco y a menudo.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Cáncer: Escorpio, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

Elemento: Fuego Leo (23 de julio – 23 de agosto)

Las cosas no te pueden ir mejor en materia amorosa. Desprendes una energía que resulta atractiva a muchas personas. No tengas vergüenza en pedir consejo, si lo necesitas, a aquellos que te rodean. Puede que necesites ayuda para rentabilizar tus ahorros. Las jornadas laborales, últimamente, resultan agotadoras. Date un respiro. A nivel emocional te encontrarás más sensible de lo normal.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Leo: Aries, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)

Ábrete a nuevas formas de conocer gente. Los astros marcan una tendencia al ahorro. Contarás con personas que te van a facilitar el trabajo. Vigila lo que comes, últimamente estás optando por comida rápida que no favorece en nada a tu salud.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Virgo: Tauro, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Demasiado formal con la persona que te gusta. Debes quitarte ese miedo y, si es necesario, dar el primer paso. Con el dinero, tienes que ser un poco más arriesgado. En el trabajo, debes actuar con muchísimo tacto, pues ese pronto tan brusco puede ocasionarte algún que otro problema con los compañeros. Tus molestias articulares pasarán pronto.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Libra: Géminis, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

En el amor, te encuentras en una fase de contradicciones, pero no te preocupes ya que es algo que pasará pronto. Debes controlar más tu dinero y dejar las compras para otra ocasión. Adquiere sólo lo necesario. Inteligencia despierta, alerta y curiosa en el trabajo. La salud bucal requiere atención, debes visitar más al dentista.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Escorpio: Cáncer, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

Elemento: Fuego Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Apoyo incondicional en tu entorno afectivo. Ahorra todo lo que puedas porque lo vas a necesitar, pues puede que aparezca en breve algún que otro imprevisto. Aguanta un poco en el trabajo, luego te alegrarás. Una dieta equilibrada te ayudará a mejorar su salud.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Sagitario: Aries, Leo, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Sentirás el amor de tu pareja como en tiempos pasados. Si tienes una deuda que saldar es el momento de hacerlo. No vayas posponiendo este tipo de temas. Te reconocerán tu valía mediante un merecido ascenso. Confía en los remedios caseros para aliviar tus molestias.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Capricornio: Tauro, Virgo, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Actúa como director y protagonista de tu vida afectiva. No dejes que comentarios o consejos de terceras personas os perjudiquen. Buen momento económico debido a los cobros pendientes. Ojo, podrías descuidar algún trabajo importante. Día excelente para poner a punto tu belleza.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Acuario: Géminis, Libra, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Piscis (19 de febrero – 20 de marzo

Tu relación se consolida. Oportunidad de adquirir bienes a bajo precio. No te fíes de las propuestas laborales tan maravillosas, medítalas antes. Muchas horas delante del ordenador cansarán tu vista.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Piscis: Cáncer, Escorpio, Tauro, Virgo y Capricornio.

Fechas de cada signo del zodiaco

· Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

¿Qué es un horóscopo?

La palabra horóscopo proviene del latín -horoscŏpus- y significa 'que observa la hora'. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco. Cada persona pertenece a un símbolo del zodiaco dependiendo de su fecha de nacimiento. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

