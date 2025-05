Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 1 de junio de 2025

A.P. Domingo, 1 de junio 2025, 01:32 Compartir

Consulta todas las predicciones del horóscopo para este domingo 1 de 2025, y descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado.

Elemento: Fuego Aries (21 de marzo – 20 de abril)

La próxima semana va a ser muy buena para ti laboralmente. Vas a recibir el reconocimiento en tu trabajo que tanto mereces. Las personas que más te quieren se van a sentir muy orgullosas de ti y debes corresponder con el mismo cariño.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Aries: Leo, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

En este mes de junio van a llegar las recompensas que tanto te mereces. Este mes la vida empieza a devolverte en lo emocional, en lo económico, y también en lo personal. Vas a notar una mejora lenta pero real. En ocasiones puedes ser muy testarudo y no ver más allá, pero se acerca una etapa de crecimiento.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Tauro: Virgo, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Géminis (21 de mayo – 24 de junio)

Eres una persona que vive sus emociones al máximo. Todo o nada. No hay más para ti. Este mes va a estar marcado por momentos buenos en los que te reencontrarás contigo mismo y conectarás con los demás. En lo económico tendrás buenas noticias. ¿Paga extra? Quizá sea el momento de comprar lotería.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Géminis: Libra, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Cáncer (25 de junio – 22 de julio)

Junio no va a ser un mes de promesas vacías y de falsas ilusiones. Te va a traer la verdad. En algunos momentos del proceso no sabrás por donde tirar, pero al final del camino te darás cuenta que ha merecido la pena. Sentirás que todas las piezas encajan al fin y eso te hará ser más libre que nunca.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Cáncer: Escorpio, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

Elemento: Fuego Leo (23 de julio – 23 de agosto)

El orgullo es tu peor enemigo. Nadie sabe sacar pecho mejor que tú y cuando alguien lo hace frente a ti, eso te enfada. Sin embargo, en junio vas a notar un mayor control de tus emociones. Encontrarás tu rincón favorito, ese que te da paz. Puede ser un lugar, un libro, una serie, una comida o una persona.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Leo: Aries, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)

Estás en un momento de cambios en lo profesional. Junio va a reforzar tus ideas y lo vas a ver más claro que nunca. Tu pareja necesita más atención y saber que es importante para ti. No consientas que tus planes a largo plazo te alejen de tu presente. El 'ahora' es más importante que el 'mañana'. Vive a tope.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Virgo: Tauro, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Tu familia y tus amigos estarán muy pendientes de ti este mes, serás muy popular debido a tu gran energía. Mantente cerca de tu mascota y si no tienes, de alguna mascota de alguien cercano. Su presencia puede ayudarte a aliviar tus tensiones. La tendencia a abarcar más de lo que puedes te está causando tensiones y hasta pérdidas económicas. Ten cuidado y maneja con más cautela tu dinero.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Libra: Géminis, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Mayo ha sido un mes de dudas para ti. Hubo muchos bloqueos emocionales por tu parte. Te sentiste frustrado por los objetivos que no conseguiste. En junio la energía será diferente. Vas a fluir y a sentirte mucho más libre. Sentirás que te has quitado un gran peso de encima. En lo económico vas a tener que vigilar los gastos. Puede que sea el momento para tener una nueva mascota.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Escorpio: Cáncer, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

Elemento: Fuego Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Para ti junio será ese soplo de aire fresco que tanto estabas buscando. Solo espera y mira. No te agobies tanto. No sufras tanto por lo que no está en tus manos y no te romperás así por dentro. Lo que hoy parece injusto, mañana se equilibra sólo. Lo que hoy no entiendes, mañana tendrá sentido.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Sagitario: Aries, Leo, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Cuando las cosas se hacen desde el corazón no se puede pedir más. Tú todo lo que haces sale del corazón. No te preocupes por los resultados. Lo importante es el proceso y tener la conciencia tranquila. En junio lo vas a dar todo y tendrá su recompensa. Sólo necesitas esperar y no presionarte. Puede que, en lo sentimental, aparezca alguien en tu vida que te haga recuperar la ilusión.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Capricornio: Tauro, Virgo, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Tu mente te está jugando una mala pasada y puedes sentir celos de alguien del pasado de tu pareja. Sin embargo, en junio todas esas dudas van a desaparecer. Es posible que pronto te enfrentes a una reunión muy importante en el trabajo que pueda afectar a tu futuro laboral. Cuidado con sobrecargarte en el trabajo, podrías poner en riesgo tu salud. Recibirás un ingreso de forma inesperada.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Acuario: Géminis, Libra, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Piscis (19 de febrero – 20 de marzo

Si buscas pareja junio será un mes en el que no conocerás a muchas personas que podrían llegar a serlo. En el trabajo, corres riesgo de cometer un error que puede tener consecuencias. Concéntrate bien en lo que haces, estás a tiempo de evitarlo. Hay recuperación de tu nivel de salud en todos los aspectos. Se está extendiendo ante ti un verdadero arcoíris de posibilidades económicas, pero se requiere mucha disciplina y control para poder aprovecharlas correctamente.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Piscis: Cáncer, Escorpio, Tauro, Virgo y Capricornio.

Fechas de cada signo del zodiaco

· Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

¿Qué es un horóscopo?

La palabra horóscopo proviene del latín -horoscŏpus- y significa 'que observa la hora'. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco. Cada persona pertenece a un símbolo del zodiaco dependiendo de su fecha de nacimiento. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Las Provincias no se hace responsable de ninguna consecuencia relacionada de manera directa o indirecta con cualquier acción u omisión que usted realice en función de la información incluida en el sitio web.

Temas

Horóscopo diario