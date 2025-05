Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 29 de mayo de 2025

M.P. Miércoles, 28 de mayo 2025, 23:05 Comenta Compartir

Consulta todas las predicciones del horóscopo para este jueves 29 de mayo de 2025, y descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado.

Elemento: Fuego Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Es mejor que no te metas en cuestiones amorosas por el momento. Aprovecha estos meses de soltería para disfrutar de familia y amigos. Sin compromisos. En cuanto al plano económico, es mejor que vayas solucionando asuntos que tienes pendientes. Cuanto antes sanees tu bolsillo mucho mejor. Estás en una época de buena comunicación con tus compañeros. Gozas de buena salud, pero no por ello debes descuidar tu alimentación. Cuidado con las cenas copiosas.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Aries: Leo, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Llevas un tiempo distante con tu pareja y es mejor que despejes los malentendidos con ella lo antes posible. Hoy podría ser el día propicio para acercar posturas. Podrías recibir ese dinero que ya das por perdido. Llegan cambios en el terreno laboral, ya que se podrían producir nuevos contactos profesionales. Si quieres perder peso es mejor que no hagas dietas por tu parte, consulta con un especialista.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Tauro: Virgo, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Géminis (21 de mayo – 24 de junio)

Estás tranquilo/a, sobre todo en el amor. Y es que, las meteduras de pata del pasado ya no te amargarán la vida. No te expongas a riesgos económicos, es mejor ser precavido. Estás en una época de gran creatividad y eso se nota tanto en el trabajo como en tu día a día. En estos días de tanto calor estás descuidado la salud. Ten cuidado con los cambios climáticos.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Géminis: Libra, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Cáncer (25 de junio – 22 de julio)

Buenas noticias en el plano amoroso, ya que puede que un amigo te presente a la persona idónea con la que compartir buenos momentos. Esos nuevos negocios que se avecinan te harán ganar dinero, pero se precavido. En el trabajo, la rutina hará que el tiempo pase despacio. La columna te molestará como consecuencia del estrés.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Cáncer: Escorpio, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

Elemento: Fuego Leo (23 de julio – 23 de agosto)

Es posible que te apetezca disfrutar mucho más de la familia. Añoras esas reuniones y los días en los que estáis todos juntos. Aprovecha cualquier instante para ir a visitarlos. Hoy estarás más pensativo que nunca y es que el dinero te está trayendo cosas positivas. No confundas lo personal con lo profesional. Y recuerda, obsesionarte demasiado con las cosas no es sano.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Leo: Aries, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)

La vida de pareja se presenta confusa. Además, puedes tener algún problema relacionado con el dinero. Tendrás una energía arrolladora, que sobrepasará a tus compañeros. Deberás calmarte. Durante los últimos meses estás abusando de las comidas grasas, acuérdate de que la salud es lo más importante.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Virgo: Tauro, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

No seas tan crítico/a con los que te rodean y sí más flexible con la relación actual. Será un mal día, e incluso una mal semana, para correr aventuras inversionistas. El ambiente de trabajo será más armonioso. El control de lo que comes y el ejercicio te mantendrán en forma.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Libra: Géminis, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Deberás ceder más con tu pareja y no creas que siempre llevas razón. Tienes a tus amigos un poco olvidados, intenta quedar aunque sea a tomar un café con ellos. En cuanto al plano laboral, se acerta una gran oportunidad de progreso. Relajarte es primordial para la salud.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Escorpio: Cáncer, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

Elemento: Fuego Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Una persona que no te conviene intentará acaparar tu atención. El dinero no lo es todo, así que intenta que no sea el centro de tu vida. Cuentas con los favores de una persona de tu entorno laboral, no le defraudes. Tendrás sensación de cansancio al final del día.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Sagitario: Aries, Leo, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Va a conocer a una persona muy especial que te hará volver a sonreir. Invitar está bien, pero con control. El trabajo en colaboración te producirá satisfacciones. No te conviene trasnochar ni cometer excesos, puede que tu salud te de un aviso.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Capricornio: Tauro, Virgo, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

No pierdas la paciencia con los descuidos de tu pareja. Será un buen día para los juegos de azar. El trabajo en equipo hace que la empresa funcione. Nada mejor que la compañía para acabar con esa tristeza que te está consumiendo durante los últimos días.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Acuario: Géminis, Libra, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Piscis (19 de febrero – 20 de marzo

Date la oportunidad de vivir un gran amor. No te cierres. Los desbarajustes económicos son fruto de tu descontrol. Delega responsabilidades laborales, te irá bien. Conviene calmar la mente y hacerle más caso al cuerpo.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Piscis: Cáncer, Escorpio, Tauro, Virgo y Capricornio.

Fechas de cada signo del zodiaco

· Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

¿Qué es un horóscopo?

La palabra horóscopo proviene del latín -horoscŏpus- y significa 'que observa la hora'. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco. Cada persona pertenece a un símbolo del zodiaco dependiendo de su fecha de nacimiento. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

