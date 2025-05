Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 15 de mayo de 2025

S.B Jueves, 15 de mayo 2025, 00:46 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy jueves 15 de mayo de 2025, para tu signo del zodiaco. Descubre lo que deparan los astros para los diferentes signos del zodiaco como Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Elemento: Fuego Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Sabes perfectamente qué cosas no funcionan en tu vida. Necesitas cerrar capítulos y hasta que no lo hagas, no podrá empezar una nueva historia. Hay veces que es mejor cortar por lo sano, aunque duela. Porque si sigues haciendo lo mismo, no esperes resultados distintos.

Elemento: Tierra Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Un pensamiento al que le diste mil vueltas durante los últimos días empezará a desaparecer y epezarás a tener las cosas más claras. Puede que sea el momento de tomar esa decisión tan importante. Y si lo haces, confía en que será lo mejor que habrás hecho en mucho tiempo.

Elemento: Aire Géminis (21 de mayo – 24 de junio)

Estás en una etapa de tu vida en la que los cambios no paran, y aunque te dan algo de miedo, todos ellos van a ser para mejor. Lo complicado es que hay una decisión importante que todavía no terminas de tomar. Esa que te quita el sueño y te hace pensar si realmente será lo correcto. Tómate tu tiempo y valora bien las cosas. Puedes pedir consejo, pero al final, la respuesta solo la tendrás tú.

Elemento: Agua Cáncer (25 de junio – 22 de julio)

Hoy será el principio de un final que llevas tiempo necesitando. Ese que tanto te pesa y que has estado arrastrando durante tanto tiempo. Al final todo llega y a partir de este momento comenzarás a ver la luz al final del túnel.

Elemento: Fuego Leo (23 de julio – 23 de agosto)

Dentro de poco, te darás cuenta de lo importante que es rodearte de personas mentalmente sanas. Personas que suman en tu vida, que aportan luz, y no aquellas que te restan energía. Recuerda aquello que dicen de: «dime con quien vas y te diré quién eres». Aléjate de personas tóxicas.

Elemento: Tierra Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)

Sabes de sobra que puedes conseguir todo lo que te propongas, pero necesitas ser más constante. Ten claro cuál es tu objetivo y no te distraigas con la primera mosca que pase, ni meterte en mil fregaos a la vez. En este momento, menos es más.

Elemento: Aire Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Uno de tus propósitos es poner barreras para no quemarte y terminar explotando. Este fin de semana, recuerda ese propósito y cierra los frentes que tienes abiertos. Da lo mejor de ti, ve a por todas, pero también aprende a priorizar.

Elemento: Agua Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

No dejes que te afecten tanto los dramas ajenos. Sabes que a veces pierdes tu alegría por absorber las historias y las malas vibras de los demás, intentando empatizar con gente a la que la vida no le va del todo bien. Pero debes comprender que no puedes salvar a todo el mundo y que lo primero, siempre serás tú.

Elemento: Fuego Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Dedica cualquier momento de descanso para recargar pilas. Dentro de muy poco vas a necesitar toda tu energía, y será mejor que empieces a dosificarla desde ya. Te tocará tirar del carro, pero merecerá la pena. Si alguien puede con todo, esa/e eres tú. No hay nada que te pare, y eso lo has demostrado siempre.

Elemento: Tierra Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Te estás dando cuenta de las cosas que te faltan en tu vida y que no te dejan sentirte lleno/a. Será como tener una pequeña crisis existencial pero que terminará siendo el comienzo de algo increíble. Esto es lo que necesitas para saber qué es lo que quieres y necesitas realmente en tu vida para ser feliz. Prepárate para lo que llega.

Elemento: Aire Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Rodéate de los tuyos, de esas personas que te llenan de buena energía y te hacen sentir en paz. Aprovecha cada minuto con ellos, porque puede que próximamente tengas que alejarte un poco por motivos profesionales.

Elemento: Agua Piscis (19 de febrero – 20 de marzo

Estás a punto de cerrar puertas que en su momento significaron mucho para ti, pero que ahora sabes que ya no te llevan a ningún lado. Y aunque puedas tener cierto miedo e incertidumbre, también es necesario. Hay que dejar espacio para lo que viene. Confía, todo irá bien.

Fechas de cada signo del zodiaco

· Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

¿Qué es un horóscopo?

La palabra horóscopo proviene del latín -horoscŏpus- y significa 'que observa la hora'. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco. Cada persona pertenece a un símbolo del zodiaco dependiendo de su fecha de nacimiento. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

