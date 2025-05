Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 4 de mayo de 2025

S.B Domingo, 4 de mayo 2025, 00:06 Comenta Compartir

Consulta el horóscopo de hoy, domingo 4 de mayo de 2025, Día de la Madre, y descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado.

Elemento: Fuego Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Debes pensar muy bien qué es lo que quieres en una relación amorosa. No te apresures en tomar decisiones o en entablar conversaciones que no quieres tener. Puedes decidir tu futuro, ¿esa es la persona que amas? El Universo te está dando vía libre para que cumplas tus sueños pero con la condición de que te pongas en primer lugar, incluso si estás enamorada/o

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Aries: Leo, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Ya no quieres repetir patrones en tus relaciones, no te preocupes que no pasará. Este mes de mayo te ayudará con un reinicio en las profundidades de tu mente para que sueltes memorias que te condicionaron. Deberás ser más flexible para que nuevas personas entren o salgan de tu vida durante la temporada de primavera. Ya estás listo/a para vivir una forma de amar que te encantará.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Tauro: Virgo, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Géminis (21 de mayo – 24 de junio)

Has descuidado un poco tu círculo social pero ya es momento de retomar aquellos planes que habías dilatado o cancelado por pereza. Tu contexto social está que arde, Géminis, así que es el ambiente ideal para inyectar emoción a tu vida amorosa. Es posible que conozcas a alguien que será importante en tu vida durante los próximos meses o años.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Géminis: Libra, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Cáncer (25 de junio – 22 de julio)

Querrás hablar sobre tus deseos y observar la respuesta de tu pareja. Sabes que necesitas reciprocidad y si no estás en el mismo punto que tu chica/o eso te pone a dudar… Si las cosas marchan bien, es posible que estés dispuesta/o a dar un paso más en tu relación.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Cáncer: Escorpio, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

Elemento: Fuego Leo (23 de julio – 23 de agosto)

Si estás pensando si comprometerte en una relación, tal vez te sorprendan con una propuesta… En cualquier caso, este mes tu prioridad serán las relaciones serias o las relaciones que tienen futuro para ti. Leo, no tengas miedo a enamorarte o profundizar un sentimiento hacia otra persona. Ya es hora de que reconozcas tu valor y el amor que mereces y no te conformes con menos.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Leo: Aries, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)

Experimentarás una mayor intimidad, más alegría y un poco de emoción en tu vida romántica. Los planetas te apoyan finalmente, Virgo. Ahora por fin tienes el camino despejado para el amor. Tienes permiso para encender la pasión en el dormitorio o donde quieras…

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Virgo: Tauro, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Libra, tienes una segunda oportunidad para sanar. Has agotado tus esfuerzos en el área de hogar y familia debido a situaciones dolorosas y frustrantes. Este será un nuevo comienzo para ti. Con tus asuntos en claro lograrás abrirte a experiencias un poco más… divertidas y sensuales. Te divertirás mucho si arriesgas en el mundo de las citas.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Libra: Géminis, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Escorpio, una conclusión importante para ti se avecina. Puede que la veas en el cierre de alguna relación o situación. Pero más importante que eso, es que la sentirás en tu interior, como el final de un proceso kármico que no te atormentará más porque ya cumpliste con la deuda. Ahora te llega una renovación espiritual importante para que recibas el dharma que te mereces

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Escorpio: Cáncer, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

Elemento: Fuego Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Tienes mucho para dar y lo que te pide el Universo es que brilles con tu aporte a la sociedad. Es posible que aceptando esta misión te despidas de viejas amistades y te abras a nuevos grupos y comunidades que vibran más con tu esencia. Tu mundo social se va a reorganizar y la agenda va a explotar de compromisos, pero para ti esto no es problema porque estás hecho para salir, conocer, hablar, contactar y articular redes de personas. En el proceso, puede que te asignen un rol de liderazgo o conozcas a alguien importante que influirá en tu camino. Aprovecha la energía lunar limpiando tus redes sociales.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Sagitario: Aries, Leo, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

No sirve de nada esconderse porque tu éxito y reconocimiento están asegurados, bien sea en tu imagen pública, vocación, profesión, estado civil, lo que sea para lo que estás destinado. Es un momento muy importante para ti porque te pasan el cetro de poder y, como ya estás listo, sabemos que harás un uso adecuado.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Capricornio: Tauro, Virgo, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Si quieres aprender algo nuevo es el momento para inscribirte en ese curso, impulsar tu carrera haciendo un posgrado, emprender ese viaje al extranjero con el que tanto soñabas o conectar con personas con las que antes no te hubieras imaginado compartir.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Acuario: Géminis, Libra, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Piscis (19 de febrero – 20 de marzo

Tu lado más místico despertará para que manifiestes tus deseos. El Universo te concede un poder de atracción impresionante para que lo uses a tu favor. Tu magnetismo se olerá a kilómetros y tus deseos serán cumplidos. Atraerás personas que modificarán tu rumbo de vida y estarás muy activo en temas de dinero bien sea por ingresos o herencias.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Piscis: Cáncer, Escorpio, Tauro, Virgo y Capricornio.

¿Qué es un horóscopo?

La palabra horóscopo proviene del latín -horoscŏpus- y significa 'que observa la hora'. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco. Cada persona pertenece a un símbolo del zodiaco dependiendo de su fecha de nacimiento. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

