Horóscopo del viernes 3 de mayo, gratis Los signos del zodiaco, consulta el horóscopo diario Jueves, 2 mayo 2019

LAS PROVINCIAS te ofrece la predicción del horóscopo de hoy, viernes 3 de mayo, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero, trabajo y demás cuestiones según estehoróscopo gratis del viernes 3 de mayo.

Consulta aquí elhoróscopo de hoy en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Te va bien en el trabajo, pero aún te falta un poco para alcanzar tus metas. Te sentirás satisfecho de ti mismo en el trabajo, y no te faltarán los motivos.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Tienes posibilidades de salir fuera de tu entorno habitual y divertirte. Tu opinión será muy valorada por tus jefes, no dejes de decir lo que piensas.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Ahora debes seguir tu intuición y no hacer caso de los consejos de nadie. Habrá cambios en el trabajo que te beneficiarán, no desconfíes de ellos.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Alguien de la familia va a pedirte un préstamo y no te viene bien, díselo. No dejes pasar una oportunidad importante o más adelante lo sentirás.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

No vas a perder el tiempo en el trabajo y te cundirá mucho, avanzarás. En el trabajo estarás algo descentrado y un poco perdido, pero se te pasará.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Puedes recibir un ingreso que no esperabas y que te sacará de un apuro. Estarás con un magnetismo especial y se te acercará mucha gente, serás popular.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Vas a estar preocupado por tu estado físico, pero verás que no es nada. Parece que las cosas no marchan ni hacia delante ni hacia atrás, paciencia.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre)

No permitas que te dejen deudas sin pagar, reclama las cosas, es importante. No dejes que la lógica no tenga sentido, tu eres muy capaz de resolver las cosas del futuro, fácilmente

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Darás consejos a alguien con menos experiencia que tú y te va a encantar. No quieres que se te escape ningún detalle, ni dejar ningún sueño por cumplir, estas en condiciones de conseguirlo.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Va a ocurrir algo que te dará seguridad en el porvenir, estate muy atento. Tienes que levantar tu estado de ánimo, será mejor no embarcarse en nada que tenga demasiada importancia.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Estarás tranquilo y apreciarás la rutina hogareña, te sentirás bastante bien. Hoy brillarás con luz propia en cualquier medio en el que te muevas, harás nuevas amistades muy interesantes.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Tiendes a precipitarte en cuestiones de dinero, procura pensarte las cosas. Vas a preferir mantenerte al margen por si algún asunto te pudiera salpicar, harás lo correcto.

