Horóscopo del viernes 26 de abril, gratis

Horóscopo del viernes 26 de abril

LAS PROVINCIAS te ofrece la predicción del horóscopo de hoy, viernes 26 de abril, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero, trabajo y demás cuestiones según este horóscopo gratis del viernes 26 de abril.

Consulta aquí elhoróscopo de hoy en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Es necesario tener más ecuanimidad, no dar respuestas inmediatas si tienes dudas. Día perfecto para hacer deporte y moverte. Tanta adrenalina necesita ser canalizada de la mejor manera posible, empléate a fondo.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Una persona amiga te dará una grata e inesperada sorpresa que te emocionará. Preferirás emplear tu tiempo en cosas banales, pero piensa que la responsabilidad te está llamando.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Sigue tus corazonadas y no habrá nada que malogre el camino que te has trazado. Por un lado esta situación será bastante positiva para ti, ya que comprenderás hasta donde eres capaz de llegar.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Antes de hacer algo atrevido económicamente explora todas las posibilidades. Puede que no midas las exigencias que tienes hacia las personas que te rodean, querrás que vayan por el camino que tú les marques.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Surgen contradicciones entre tus ideas y lo que piensan quienes te rodean. Después de una semana de ajetreo laboral, no sería mal plan, organizar una velada en casa para tus íntimos.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

No te guíes por palabras de quienes se entretienen hablando mal de los demás. Que se prepare tu pareja, porque hoy podrías llegar a casa con la libido por las nubes y tu cabeza llena de fantasías.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Si no tienes deseos de comer no te fuerces, vive armoniosamente con tu cuerpo. Tu semana ha estado completita y tu cuerpo ya lo está notando, tómate un respiro de tanto trajín y queda con tu familia, amigos, pareja, en fin diviértete.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre)

No es día de discutir sino de aclarar para que no haya problemas con el dinero. Pero de todas las formas podrías tener algún roce con tu pareja o algún miembro de tu familia.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Algo productivo está gestándose para ti y pronto obtendrás buenos resultados. Estarás mucho más generosa si cabe con los demás y tu amor será casi universal.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Las cosas que parecían estancadas se están moviendo a tu favor, no te desesperes. No debes olvidar que en los momentos más íntimos serás el rey de las fantasías y entrega, estarás dulce y receptivo.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Si te están proponiendo algún negocio no confíes sólo en tu memoria, anota todo. Procura no ser tan exigente y valorar las situaciones tal y como son, no quieras buscar tres pies al gato.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Una persona amiga te confiará un secreto personal que debes guardar celosamente. Tienes que tener en cuenta que hoy cualquier cosa puede pasar, sobre todo más de un sobresalto o cambios en tus relaciones con los demás.

