Horóscopo del viernes 17 de mayo, gratis

LAS PROVINCIAS te ofrece la predicción del horóscopo de hoy, viernes 17 de mayo, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero, trabajo y demás cuestiones según estehoróscopo gratis del viernes 17 de mayo.

Consulta aquí elhoróscopo de hoy en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Tu pareja intentará manipularte un poco, pero ponte firme, no debes dejarte. Cualquier excusa será buena para que inviertas parte de tu tiempo y dinero en darte algún capricho.Si marcaras un orden de prioridades a la hora de gastar, te vendría muy bien. Puede que hoy te levantes con el espíritu inestable y necesites algo más de seguridad en tu vida.Antes de hacer el cambio de vida que quieres, sopesa los pros y los contras. Es fácil que cierres la semana cuidando un poquito más tu cuerpo y espíritu, querrás dedicarte un tiempo a ti.Tienes la sensibilidad a flor de piel, procura que no te hagan daño. Dedicarás gran parte de tu tiempo a que tus amigos sean felices, les prestarás tu apoyo de todas las formas posibles.Te llegará un dinero inesperado con el que no contabas, pero te vendrá muy bien. Si acudes algún acto social brillarás como nunca con luz propia. Soñarás a lo grande en materia profesional.Tendrás una conversación especial y constructiva con un ser muy querido. Pelearás con uñas y dientes en la lucha por tus valores más arraigados, procurarás que nadie los pise.Contagiarás energía y buen humor, cerca de ti nadie podrá estar quieto. Hoy, no te privarás de nada por satisfacer todo lo que te pueda pedir tu cuerpo, siempre con moderación.No dejes de salir a divertirte, en este momento necesitas conocer gente nueva. La atracción que sientes por esa persona que te gusta tiende a ir a más, déjate arrastrar por la pasión y si surge, por los placeres.Recibirás atenciones de tu pareja que harán que te sientas un ser muy especial. Cuando estés en casa, trata de controlarte y vigila lo que comes, los excesos para nada son buenos.La rutina del día a día, se te puede hacer muy pesada en todos los aspectos. También deberías dedicar algo de tiempo a los más pequeños de la casa, necesitan tu atención, hijos, hermanos, sobrinos...Toma a las personas como son y no esperes de ellas lo que no te pueden dar. Lo que deberías poner en marcha es hacer rutinariamente algún tipo de deporte, te haría sentirte estupendamente bien.Dedica todo tu tiempo libre a hacer las cosas que te gusten especialmente. Si alguien de tu entorno te pide que le eches una mano, no lo dudes ni un momento. Si necesitas soledad, tómate tu tiempo.