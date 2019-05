Horóscopo del sábado 4 de mayo, gratis Los signos del zodiaco, consulta el horóscopo diario Consulta qué deparan los astros para tu signo del zodiaco LAS PROVINCIAS Viernes, 3 mayo 2019, 18:40

LAS PROVINCIAS te ofrece la predicción del horóscopo de hoy, sábado 4 de mayo, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero, trabajo y demás cuestiones según estehoróscopo gratis del sábado 4 de mayo.

Consulta aquí elhoróscopo de hoy en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Tendrás un buen humor contagioso y lo pasarás muy bien, es una buena época. No te lleves las preocupaciones a casa, déjalas para el lunes que empieza nueva semana.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Si tenías una disputa con alguien, ahora es buen momento para solucionarlo. El hecho de que hoy no trabajes no quiere decir que no tengas actividad, procura hacer ejercicio.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

En el trabajo vas a tener la oportunidad de sumar puntos si eres sincero. Sería muy beneficioso para tu futuro de trabajo, no dejes de estudiarlo a fondo, es muy interesante.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Puede haber una discusión en tu entorno, pero no le des mucha importancia. Si te pasas podrían pararte los pies y dejar tu corazón herido y un tanto contrariado.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Puede que haya algo de tensión en el trabajo, intenta mantenerte al margen. Evita los celos sin fundamento, no conducen a nada positivo y se pueden volver contra ti.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Combate el exceso de nervios practicando más ejercicio o algún deporte. Ya que estamos en el fin de semana, sería interesante dar algo de prioridad a la familia.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Estás bien, pero presta atención a los detalles, se te puede escapar algo. Siendo sábado no se te recomienda que te quedes todo el día tumbada en el sofá, muévete.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre)

La economía te va bien e incluso te podrás permitir hacerte con unos ahorros. Modérate a la hora de dar el si, debes pensarlo muy bien y atar todos los cabos que consideres sueltos.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Es posible que tengas un roce con un compañero de trabajo, trata de evitarlo. Las circunstancias te lo piden, vuelve a la realidad por muy dura que te pueda parecer.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Tu comportamiento honesto te favorecerá en tus relaciones de trabajo. Pero deja descansar al cuerpo que hoy es día para ello y prepárate para la semana próxima.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Si tratas de evitar las tensiones, tu salud mejorará mucho, cuídate. Aun a sí te encontrarás mucho más seguro de ti mismo en relación con los demás, encontrarás ayuda en el terreno laboral.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Terminará la apatía y te sentirás mucho mejor, con nuevas energías para todo. Aunque a ti te pudiera dar lo mismo, te encantan las aventuras y todo aquello que es diferente.

