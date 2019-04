Horóscopo del sábado 20 de abril, gratis Los signos del zodiaco, consulta el horóscopo diario Consulta qué deparan los astros para tu signo del zodiaco LAS PROVINCIAS Sábado, 20 abril 2019, 02:20

LAS PROVINCIAS te ofrece la predicción del horóscopo de hoy, sábado 20 de abril, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero, trabajo y demás cuestiones según este horóscopo gratis del sábado 20 de abril de 2018.

Consulta aquí elhoróscopo de hoy en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Lo que has estado soñando se materializa y se convierte en una hermosa realidad. Procura dar largas y no contestes hasta pasados unos días, después, huye de esta proposición, no te conviene.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Conociste a una persona nueva y te interesarás en ella más de la cuenta, cuidado. Tendrás un ánimo increíble, flotarás en el aire, a sí es que dedícate un viernes muy especial.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Si habías decidido empezar o terminar una relación, no dejes esos proyectos. Sopesa muy bien los pros y los contras, no tomes decisiones a la ligera y fíjate bien en la valía de cada cual.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Continúa el camino emprendido y no te dejes desalentar por comentarios adversos. Aprovecha y disfruta de todas las cosas que te rodean, aunque es posible que tu bolsillo se pueda resentir un poco.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Si ya has encontrado tu pareja sentimental ideal no la dejes escapar de tu lado. Puede ser motivado por el hecho de que todo el mundo acude a ti con diversos problemas, los consejos déjalos para otro día.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Hoy no dejes que una circunstancia inesperada en tu trabajo te saque de quicio. Con el talante posito, seguro que afrontarás mucho mejor todo lo que se avecina favorablemente para ti.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Las peleas sin sentido no deben entrar en tu relación, te alejan de la felicidad. Eso se puede producir por el contacto con un grupo de amigos/as y no es nadie que sea del círculo habitual.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre)

Te relacionarás nuevamente con una persona que te hizo vivir momentos muy gratos. Necesitarás más que lujo, un capricho bien merecido, nunca piensas en ti, siempre estás favoreciendo a los demás.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

No derroches sin sentido, puedes sacarle bastante buen partido a tu dinero. Ya sabes, procura descansar en lo posible y raciónate las salidas de este fin de semana.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Aprovecha lo bueno que te da la vida y no te dejes desalentar por nada ni nadie. Si no es a sí, los contactos con estos temas te sacarán de la rutina, dándote infinidad de oportunidades de conocer gente nueva.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Analiza tu presente y si te sientes inclinado a ese romance no pierdas tiempo. Eres un imán para atraer a gente que compartirá contigo todos tus proyectos, pero procura ser consciente de tus actos.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

El azar te dará una agradable sorpresa, tus intuiciones suelen ser reveladores. Será el momento idóneo para poner en marcha una actitud muy positiva que te abrirá muchísimas puertas.

