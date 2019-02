Horóscopo de hoy martes 26 de febrero: amor, salud y dinero Mira qué deparan los astros para tu signo del zodiaco hoy: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis LAS PROVINCIAS Martes, 26 febrero 2019, 00:48

LAS PROVINCIAS te ofrece la predicción del horóscopode hoy martes 26 de febrero de 2019, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero, trabajo y demás cuestiones según este horóscopo gratis del martes 26 de febrero de 2019.

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Estarás muy bien, aunque algo nerviosa, realiza actividades que te distraigan. Quizás estás poniendo un punto de inquietud y actividad en el ámbito profesional, dale a cada cosa su tiempo y relájate.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Te vendría bien pasar más tiempo al aire libre, necesitas respirar un poco. No te costará nada ampliar tu círculo de amistades, si es con personas a fines a las mismas inquietudes intelectuales, mejor que mejor.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Es una buena época para conocer gente nueva y hacer amistades interesantes. El inicio de semana será bastante propicio para cerrar asuntos pendientes, aprovecha la tendencia.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

No hagas caso de los comentarios negativos que escuches, no están fundados. Toca ir avanzando con paso firme sin mirar hacia atrás en ningún momento, es el único modo de conseguir cosas en la vida.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

No tendrás problemas en expresarte y podrás conseguir lo que quieras. Piensa bien que es lo que quieres conseguir a corto y medio plazo y pon todo tu esfuerzo en ello.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Deberías escuchar lo que dicen los demás antes de exaltarte, ten paciencia. Cuídate un poquito tu cuerpo y espíritu, deberás nutrirte tanto físicamente como espiritualmente

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Estarás de bastante buen humor y aprovecharás lo mejor de cada momento. Tus ideas calarán hondo porque tienes en tus manos el modo correcto de hacérselas llegar a los demás.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre)

Ten cuidado con las intromisiones de cierto amigo, quizá no te convenga. Con lo racional que tú eres, no puedes permitirte el no sopesar las cosas, controla tu humor y saca lo mejor de ti misma.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Si quieres experiencias gratificantes, sé más espontáneo, no te pierdas nada. Tus propuestas serán escuchadas y tus ideas tenidas muy en cuenta, te será fácil hacerte entender.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Si tienes problemas con cierto trabajo, pide ayuda, te corresponderán. Vas a dejarte llevar por tus sentimientos por eso sería muy conveniente que a la hora de opinar te muerdas la lengua.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Tienes por delante unos días sin tensiones que te vendrán realmente bien. Concreta cuestiones relacionadas con el trabajo y amistades y con agenda en mano cierra las citas que tengas pendientes.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Cuida bien el entorno que te rodea, mejorará tu salud y tu estado de ánimo. Por tu experiencia y trayectoria no te será nada difícil, pero tendrás un aporte extra para que no te sea nada complicado.

Lee las predicciones completas aquí.