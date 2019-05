Horóscopo del lunes 6 de mayo, gratis Los signos del zodiaco, consulta el horóscopo diario Consulta qué deparan los astros para tu signo del zodiaco LAS PROVINCIAS Lunes, 6 mayo 2019, 00:25

LAS PROVINCIAS te ofrece la predicción del horóscopo de hoy, lunes 6 de mayo, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero, trabajo y demás cuestiones según estehoróscopo gratis del lunes 6 de mayo.

Consulta aquí elhoróscopo de hoy en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Procura mantener la calma si hay tensión a tu alrededor, luego lo agradecerás. Algo que estabas esperando hace tiempo, ahora puede ser el momento esperado, pero debes estar tranquilo sobretodo.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Vas a tener buena salud física, pero procura ejercitarte para liberar energías. Si la tienes, debes estar atento a los cambios que se produzcan a tu alrededor, pero como observador únicamente.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

No dejes que los problemas del trabajo te acompañen a casa, desconecta. Debes sorprender a tu pareja con algún regalo de lo más original y divertido, no todos los días se presenta la ocasión.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

En los asuntos de dinero tendrás que ser muy cuidadoso, no arriesgues nada. Hoy será un gran día para expresar, y sin ninguna escusa, todo aquello que sientes en lo más profundo de ti.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Puede que se produzca un cambio en los planes que tienes. Habrá algo nuevo. Si se trata de hacer inolvidable una celebración, hoy, tú serás la persona indicada para lograrlo.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Hay un retraso pero no debes preocuparte, las cosas llegan a su tiempo. No te dará miedo tomar cualquier tipo de decisión por muy importante que estas sean para tu futuro profesional.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Es una época muy favorable para abandonar un mal hábito que te perjudica. Sería conveniente que trataras de salir un poco de la rutina y divertirte un poco, podía ser con gente de tu entorno laboral.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre)

Puedes firmar un documento muy beneficioso para ti en los próximos días. No es el momento, pero en tu mente está el cambio, no te preocupes que llegará pero ahora no es la situación más indicada.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Aprovecha ahora para comprarte un coche o hacer cambios en el que tienes. El dialogo siempre es importante, pero en este caso más, verás como llegas a conclusiones determinantes en momentos complejos.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Te iría mejor si moderaras tu alimentación, tu calidad de vida aumentaría. De todas las formas puedes permitirte un pequeño detalle con tu pareja, de lo que se trata es de demostrar lo mucho que la quieres.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

No te agobies en el trabajo, ten calma, poco a poco lo irás resolviendo todo. Procura no gastarte más de lo que debes, de lo contrario, tu cuenta se resentirá y luego tendrás problemas.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Vas a tener mucha energía positiva y la contagiarás a quienes te rodean. Estarás encantado con poder ayudar, a parte de que el que da recibe, en el futuro puedes ver las consecuencias favorables.

