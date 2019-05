Horóscopo del jueves 9 de mayo, gratis

LAS PROVINCIAS te ofrece la predicción del horóscopo de hoy, jueves 9 de mayo, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero, trabajo y demás cuestiones según estehoróscopo gratis del jueves 9 de mayo.

Consulta aquí elhoróscopo de hoy en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Trata de analizar tu vida y descubrir que es lo que de verdad te motiva. Si normalmente eres un alma libre, al que todo tipo de ataduras le agobia, hoy tendrás aún más esa sensación.Tendrás una buena noticia para tu economía que te vendrá estupendamente. Tu lado más solidario puede manifestarse hoy más que nunca. Deberás mirar por la libertad de los demás.Vas a sentirte bien, vital y con mucha energía. Aprovecharás muy bien el día. En el amor hoy podría ser tu día de suerte, dejarás que tu lado más romántico y divertido fluya por los cuatro costados.No te compliques la vida y no te empeñes en conseguir lo imposible, cálmate. Tendrás muchas posibilidades de conseguir lo que te propongas, vamos que puedes convencer a cualquiera.Debes poner las cosas en claro con alguien, no dejes pasar más el tiempo. Se abre una etapa para ti en la que te verás muy favorecida, en concreto por los contactos que pudieras tener con el extranjero.Si tienes un contratiempo en el trabajo ten calma, se solucionará muy bien. No te preocupes demasiado tu asumes muy bien los contratiempos, además estos no te causarán demasiado problema.Tienes que dar más paseos para reforzar tu salud, oxigenarás tu cuerpo. No te preocupes demasiado por las posibles inversiones efectuadas, porque los resultados serán bastante positivos.Si estabas pensando en poner algún negocio, es buen momento, te irá bien. Por lo tanto no te preocupes para nada, verás que las cosas fluyen solas y estarás mucho mejor.Deberías cuidarte un poco más y cambiar de look, te sentaría fenomenal.Es fácil que hoy puedas sacar a relucir tu lado más cariñoso y sensiblero, estarás más melosa que nunca.Tienes un momento muy bueno en lo sentimental, intenta sacarle partido.Deberás prestar especial atención a las novedades que pudieran surgir alrededor de tu trabajo para que no te afecte directamente.