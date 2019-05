Horóscopo del jueves 2 de mayo, gratis Los signos del zodiaco, consulta el horóscopo diario Consulta qué deparan los astros para tu signo del zodiaco LAS PROVINCIAS Jueves, 2 mayo 2019, 01:06

LAS PROVINCIAS te ofrece la predicción del horóscopo de hoy, jueves 2 de mayo, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero, trabajo y demás cuestiones según estehoróscopo gratis del jueves 2 de mayo.

Consulta aquí elhoróscopo de hoy en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Sabrás equilibrar tus gastos con tus posibilidades y te irá muy bien. Es fácil que por parte de la familia tengas ciertas facilidades para llevar a cabo tus proyectos.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Aunque te apetezca estar en casa no te quedes pegada al sofá, muévete. Tu talento lo cultivarás en la calma, ahora puedes estar aprendiendo de las zancadillas del pasado.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Puedes tener problemas económicos leves por retrasos en algo que esperabas. Si trabajas por tu cuenta, seguramente podrás encontrar eso que llevas buscando desde hace tiempo.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Deberías de ser un poco más flexible con tus compañeros de trabajo. Quizás debas cambiar tu modo de actuación en este terreno y ser más comprensivo con los demás.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Tienes la sensación de perder el tiempo en el trabajo, pero es algo temporal. Puede que te dejes arrastrar por la pasión más arrebatadora y la búsqueda del placer a toda costa, cuidado con las fantasías.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Entras en una buena racha y tus asuntos económicos experimentarán mejoras. Hoy preferirás no tener ningún sobresalto, preferirás mantener tus rutinas que serán las que te darán seguridad y bienestar.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Podrás realizar pronto un sueño que tenías desde hace tiempo, disfrútalo. Será un día muy especial para recibir todas las muestras de cariño y afecto, será amigable y muy cordial.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre)

No permitas que te dejen deudas sin pagar, reclama las cosas, es importante. No dejes que la lógica no tenga sentido, tu eres muy capaz de resolver las cosas del futuro, fácilmente

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Tu ingenio y tu inteligencia serán puestos a prueba en estos días. Trata de emplear tus actividades cotidianas y disfruta de unos buenos momentos de ocio.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Tendrás mucho tiempo para aclarar todo lo relacionado con tus sentimientos. Debes estar muy pendiente porque puede aparecer una sorpresa o giro inesperado.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Acertarás de pleno en los temas financieros y obtendrás considerables mejoras. Si prestas atención a tus necesidades, verás que te llega para todo, controla gastos.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Te vendría bien hacer ejercicios de relajación para tu cuerpo y tu mente. Eso te llevará a pensar que modo de actuación debes emplear en el futuro.

