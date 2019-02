Horóscopo de hoy sábado 23 de febrero: amor, salud y dinero Mira qué deparan los astros para tu signo del zodiaco hoy: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis LAS PROVINCIAS Viernes, 22 febrero 2019, 19:59

LAS PROVINCIAS te ofrece la predicción del horóscopo de hoy sábado 23 de febrero de 2019

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Parece que tu economía sigue a buen ritmo y todavía lo hará por un tiempo. No te agobies por la falta de velocidad, aprovecha para repasar experiencias, saca conclusiones.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Tu ánimo subirá y verás la vida de otro color. Harás algo nuevo e interesante. Querrás disfrutar de todos y cada una de las situaciones, pero piensa que a veces hay que saber decir no.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Te empiezas a aburrir y te sentaría muy bien hacer cosas nuevas o estimulantes. Los astros favorecen la buena marcha de tus cuestiones laborales y sociales, tendrás éxito.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Te sentirás despejada, creativa y original, no desaproveches tus ideas. Harás una revisión de todos aquellos temas que tienes arraigados, quizás te convenga un cambio.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

No te dejes llevar por la negatividad que hay a tu alrededor, ve a tu aire. Tendrás estabilidad y en profundidad de tus relaciones amorosas y sexuales, momentos de felicidad.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Podrías conocer gente nueva que te traiga nuevas ilusiones o intereses. Si tienes pareja, disfrutarás de unas sensaciones increíbles, si no es a sí, tendrás ocasión de conocer a alguien.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Necesitas introducir algunos cambios en tu vida, te estás estancando. Pero quítatelo de la cabeza y descansa de la semana de estrés que has llevado, el lunes ya lo verás desde otro punto de vista.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre)

Tienes pocas fuerzas y te sentirás vulnerable, cuídate un poco más estos días. Procura rodearte de los más pequeños de tu entorno, te darán mucha alegría y te harán vivir nuevas ilusiones.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Ahora te puedes comprar eso que quieres, es buen momento y te lo has ganado. Te mostrarás inclinada a pasar más tiempo en casa, será el lugar ideal para reponer fuerzas.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Aprovecha este buen momento para consolidar tus relaciones personales. Aumentará tu generosidad para con los que te rodean normalmente, se elevarán tus ganas de aprender.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

No tienes que obligarte a hacer cosas que no quieres, relájate un poco. Será únicamente en tus pensamientos, no te pongas barreras a ti mismo, deja que las cosas fluyan con normalidad.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Puede que esta noche te lances a alguna aventura inesperada y divertida. Te sentirás muy vital, como que las cosas fluyen de una manera diferente, no te faltarán las ganas de hacer cosas nuevas.

