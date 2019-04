Horóscopo del jueves 11 de abril, gratis Los signos del zodiaco, consulta el horóscopo diario Consulta qué deparan los astros para tu signo del zodiaco LAS PROVINCIAS Miércoles, 10 abril 2019, 19:47

LAS PROVINCIAS te ofrece la predicción del horóscopo de hoy, jueves 11 de abril, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero, trabajo y demás cuestiones según este horóscopo gratis del jueves 11 de abril de 2018.

Consulta aquí elhoróscopo de hoy en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Un hecho inesperado y fortuito te coloca en una posición laboral que no pensabas. Dará igual el día que haga fuera, aprovecha el gran carisma que tienes, lo notarán todos los que estén a tu alrededor.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

El azar tiene un toque feliz que puede darte dinero si sigues tus intuiciones. Tienes que analizar tus hábitos diarios para ver si son o no, buenos para tu cuerpo, lo que no te haga bien intenta cambiarlo por otro más saludable.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Aunque haya cambios en tu trabajo no te asustes, serán positivos a largo plazo. Estarás muy animada a vivir la vida en toda su extensión de la palabra, harás caso a este influjo tan maravilloso.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Se te ocurre un plan que será exitoso, aplícalo hasta sus últimas consecuencias. Si quieres que tu mensaje llegue a los demás, debes explicarte con claridad, los astros te pueden empujar a ello.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Si un problema clínico requiere atención médica evita las improvisaciones. Si tienes algún asunto delicado que aclarar con tu pareja, déjalo para otro momento, hoy podría acabar en discusión.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Hay recompensas sentimentales aguardándote. Se presentan algunos contratiempos. Lo único que tienes que hacer es no escuchar a los que tratan de entorpecerte en tu que hacer diario, ve a lo tuyo únicamente.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Deberás hacer ajustes y apretarte el cinturón para no caer en gastos superfluos. Intenta no entrar en polémicas sobre todo con personas que tengan autoridad sobre ti, si no estás de acuerdo con sus opiniones no entres al trapo.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre)

Buen día para fortalecer lazos sentimentales y apartar de tu mente la tristeza. Si trabajas en equipo, quizás los resultados sean mayores y más provechosos, la ayuda y las ideas extra nunca vienen mal.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Este ciclo aprovéchalo para tomar medidas concretas que beneficien tu salud. Tu ingenio y espontaneidad van a ser muy buenos consejeros en tu vida social, sabrás adaptarte a cualquier situación.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

En el transcurso de esta semana habrá sorpresas interesantes y prometedoras. Eres muy resistente y nada quejicosa, pero si sientes alguna molestia atiéndela, será bueno para que tu energía no te falte.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Sacarás adelante un pequeño negocio que estaba paralizado y no rendía ganancias. Algún acontecimiento inesperado posiblemente relacionado con la familia puede alterarte el día, tómatelo con mucha filosofía

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Se impone la acción para no dejar que se enfríe una relación que está iniciando. Tienes que estar atenta a tu mundo económico y como obtener más ingresos para no tener sorpresas, contrólate un poco.

Lee las predicciones completas aquí.