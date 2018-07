Horóscopo gratis de hoy viernes 13 de julio, gratis. Predicciones Los signos del zodiaco, consulta el horóscopo diario Mira qué deparan los astros para tu signo del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis LAS PROVINCIAS Viernes, 13 julio 2018, 00:12

LAS PROVINCIAS te ofrece la predicción del horóscopo de hoy, viernes 13 de julio, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero, trabajo y demás cuestiones según este horóscopo gratis del viernes 13 de julio de 2018.

Consulta aquí el horóscopo de hoy en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

En el trabajo te puede perjudicar un exceso de testarudez, sé tolerante. La relación es cosa de dos, no pienses que tienes derecho a tomar decisiones por la otra parte sin consultar.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

No te dejes llevar por la indecisión, mantente firme y todo saldrá bien. Generalmente, siempre eres muy positivo pero a veces piensas que no podrás realizar tus aspiraciones, no es a sí.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Tus dotes de comunicación influirán positivamente en tu profesión, aprovéchalas. Estarás con una predisposición favorable y esto puede hacer que tengas un fin de semana muy tranquilo.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Si estás buscando trabajo, no te faltarán las ofertas, aprovecha la oportunidad. Procura aclarar los conceptos, no permitas que nadie te exija algo que no es para eso, simplemente sé tu.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Deberías dejar que tus compañeros de trabajo te echen una mano, te conviene. Tienes el fin de semana por delante, desconecta, y pon en marcha los contactos sentimentales el lunes seguirás a la carga.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

No dudes en reclamar lo que te corresponde en el trabajo si te ves sobrepasado. Consulta con la almohada, verás las soluciones cuando estés más relajado, lo verás desde otra perspectiva más serena.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Dedica estos días a disfrutar y a hacer las cosas que más te gustan. Estará en tu mano, lo único que tienes que hacer es plantearte las situaciones y deja de lado lo que más te agobie.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre)

No encuentras ni un momento de relax ni en el trabajo ni en casa, soluciónalo. No debes ser tan espléndido, contrólate en tus conversaciones para que nadie sepa realmente de que dispones.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Procura hacer ejercicio para descargar adrenalina y relajarte, estás alterado. Los astros te aconsejan que seas prudente, esto puede hacer que se disparen las complicaciones, hoy huye de los Tauro.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Este es un buen momento para reforzar los vínculos con la gente que conoces. También deberías dedicar algo de tiempo a los más pequeños de la casa, necesitan tu atención, hijos, hermanos, sobrinos ..

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

No te dejes llevar por proyectos de ciertas personas que no conducen a nada. Hay alguien de tu entorno que te interesa mucho, ellos te pueden dar la clave, confía en ellos/as.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Aprovecha el tiempo libre que tengas para salir, harás nuevas amistades. Deberías buscar un momento para dedicarte a ti, te reconfortaría mucho estar a solas un rato.

