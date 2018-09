Horóscopo gratis de hoy 24 de septiembre de 2018: predicción en el trabajo, salud y amor Horóscopo diario con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis LAS PROVINCIAS Lunes, 24 septiembre 2018, 02:09

Consulta la predicción del horóscopo de hoy lunes 24 de septiembre de 2018, para tu signo del zodiaco.

Consulta aquí el horóscopo de hoy en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries (21 de marzo-20 de abril)

Está obsesionado por asuntos sentimentales del pasado. Utilice sus ganancias para ampliar conocimientos. Se sentirá bastante seguro entre sus superiores. Tras los excesos de estos días, descanse.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

No espere a que su pareja le pida explicaciones. Quizá le llegue un recibo impagado por error. No se precipite con las ofertas de trabajo. Una buena pedicura es lo que usted necesita.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Los sentimientos estarán ligados a la nostalgia. Después de los apuros económicos pasados, recapacite. Concéntrese para lograr sus propósitos profesionales. El estrés y la agresividad son malos para el estómago.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Sus hijos le proporcionan momentos de intensa felicidad. Su obsesión por el dinero puede llevarle a cometer errores. En el terreno laboral, hoy se producirán muchas novedades. Más relajado con los temas de salud.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Disculpe a su pareja y podrá reafirmar su relación. Le conviene realizar movimientos en sus cuentas bancarias. Reflexione antes de proponer otro contrato a su empresa. Posible caída del cabello, consúltelo con su médico.

Horóscopo de hoy de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Va a pasar una jornada maravillosa con alguien que le interesa. Si no quiere sorpresas en los negocios, no se arriesgue. No tenga actitud defensiva hacia sus compañeros de trabajo. Las cenas no deben ser copiosas.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Aclare sus sentimientos para no hacer daño a nadie. Hoy su número de suerte es el 8. Bien todos los asuntos profesionales. Nervios por todas partes, calcule bien sus fuerzas.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre)

Conseguirá la atención de esa persona que le interesa. No se queje de su mal momento económico, porque no es así. Sea diplomático en sus relaciones laborales. Un viaje mejorará sus molestias corporales.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

El trato con su pareja tiende a mejorar. No se ancle y busque nuevas fuentes de ingresos. Aprenda a delegar en el trabajo. No se deje deprimir por el miedo, no conduce a nada.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

El romanticismo es importante, pero no lo sobrevalore. Evite caprichos superfluos e intente ahorrar un poco más. Hoy, inesperada reunión laboral. Extreme las precauciones respecto a la higiene.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Ponga fin a esa relación que no le da más que problemas. Empieza a disfrutar de un buen momento económico. Los comentarios de sus compañeros no deben afectarle. Tal vez un mal paso le cause un esguince; mire dónde pisa.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Puede que se vea inmerso en una aventura amorosa. Si tiene que efectuar una operación bancaria, hoy es el día. Reconocimiento de toda su trayectoria laboral. Respete los horarios, especialmente los del sueño.

