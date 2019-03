Horóscopo gratis de hoy sábado 16 de marzo: amor y trabajo Mira qué deparan los astros para tu signo del zodiaco hoy: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis LAS PROVINCIAS Viernes, 15 marzo 2019, 23:12

LAS PROVINCIAS te ofrece la predicción del horóscopode hoy sábado 16 de marzo de 2019, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero, trabajo y demás cuestiones según este horóscopo gratis del sábado 16 de marzo de 2019.

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Tienes un periodo muy afortunado con el dinero, trata de hacer gestiones. Actúa con la cabeza si tienes que hacer una compra que pueda dar un vuelco a tu tarjeta, piénsalo dos veces.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Te irá muy bien si trabajas por cuenta, si no, tampoco te podrás quejar. Si expones tus ideas serán tan buenas y tenidas en cuenta, esto te puede traer unos buenos beneficios a la larga.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Lleva una administración seria y verás como el dinero te cunde mucho más. No te agobies si no encuentras explicación, hoy te preocuparás bastante por cuestiones como el destino, la suerte, las casualidades etc.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Aunque no tengas ganas de salir, te conviene hacerlo, después lo agradecerás. Sería muy interesante que te apuntaras a algún curso de formación o algún estudio de idiomas, es buen momento.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Deberías ahorrar un poco más, controla los gastos innecesarios que haces. Pero hoy no le des demasiadas vueltas a la cabeza trata de organizarte el día y deja para la próxima semana la preocupación.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

No te conviene tener aventuras en el trabajo, te pueden traer problemas. Además es que hoy debes salirte de la rutina y optar por algo que realmente te motive, huye de la monotonía.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Tendrás un estado de ánimo muy bueno y eso siempre atrae cosas positivas. Si sabes planificarte, encontrarás formas de divertirte sin gastarte a penas nada, no se trata de hacer las cosas a tontas ni locas

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre)

Gastarás menos de lo que habías pensado y eso mejorará tus perspectivas. Si estabas esperando para hacer aquello que más te gusta, ahora será el momento de poder disfrutarlo plenamente.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Piensa bien las cosas antes de decirlas en el trabajo, no te compliques la vida. Dosifica lo que quieres hacer por turnos y disfruta del día plenamente, de esta forma llegarás a todos los sitios sin esforzarte.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Si hicieras algo de ejercicio moderado te sentirías mejor, da energía. Las opiniones se deben exponer, pero hay que ser coherente con los demás, no pretendas llevar siempre la razón.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Lo pasarás muy bien estos días si sales, hazlo si tienes la oportunidad. A veces hay retrasos, pero no debes preocuparte en exceso porque todo volverá a su cauce, ya lo verás.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

El exceso de confianza te puede resultar perjudicial, debes estar atento. No es el día adecuado, trata de no querer llevar siempre la voz cantante y adáptate a la situación con normalidad.

